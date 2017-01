Estela de Carlotto pidió la renuncia de Gómez Centurión

Luego de las controversiales palabras que tuvo el titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión en cuanto a que la última dictadura "no fue un plan sistemático genocida", fueron varios los referentes de los derechos humanos en Argentina que lo criticaron abiertamente.



Este lunes, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió su renuncia del organismo al sostener: "Hay que sacarlo de la gestión".



Carlotto consideró que la Justicia "debería investigar" al titular de la Aduana por "apología del delito". "Espero que el Presidente tome medidas porque la sociedad lo va a repudiar", agregó.



"A ver si en vez de decir estas pavadas nos ayudan a buscar" a los nietos, reclamó en diálogo con C5N la líder de Abuelas. "Queremos trabajar en lo que estamos haciendo que es el encuentro de los nietos, a ver si en vez de decir estas pavadas nos ayudan a buscarlos", reclamó.



Y enfatizó que las Abuelas "hablamos de memoria y de respeto".



"Así dicen que es bueno ser pobre, que no comamos, que pasemos frío, que no viajemos. No lo merecés porque sos pobre, es todo un desmerecimiento al ser humano, en donde está involucrada esta historia que está fresca y queremos resolver con paciencia, hace 40 años que llevamos esta lucha", criticó.



A la par, en diálogo con Canal 26, expresó: "Es de una brutalidad aberrante. Lo mandaría de nuevo a la escuela".



Otros repudios



El ex senador Ricardo Gil Lavedra expresó en su cuenta de Twitter: "El secuestro, la tortura y el asesinato no son cuestiones metodológicas Sr Gómez Centurión, son crímenes injustificables". A la par, en diálogo con Radio Nacional, el ex ministro de Justicia dijo: "Las declaraciones de Gómez Centurión no contribuyen a la relación del radicalismo con Macri. A esta altura de la democracia no se puede negar lo que pasó".



Por su parte, Taty Almeida dijo: “Lo que no admite el gobierno de Macri es que acá hubo un genocidio. Lo peor es la falta de respeto a la memoria de nuestros hijos”.



El sindicalista Héctor Daer lanzo: "Lo de José Gómez Centurión ratifica sus pensamientos".

