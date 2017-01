Video | La policía rapera que evitó una pelea entre bandas

Con audacia, profesionalismo pero también con una justa empatía para el contexto y la situación que enfrentaban, una oficial perteneciente al cuerpo de la Policía local del partido de La Matanza intercedió en una pelea entre bandas. En momentos en que la tensión aumentaba, apeló a sus conocimientos de rap para disuadir con un duelo musical el potencial enfrentamiento.



Según consignaron el blog Policiales Ahora y la Radio FM3 de Virrey del Pino, vecinos denunciaron el miércoles pasado al 911 que varias decenas de jóvenes, en su mayoría menores de edad, producían disturbios y consumían drogas y alcohol en un festival de música de la zona.



Uno de los jóvenes, con evidencias físicas de estar narcotizado, cuestionó en voz alta la presencia policial al tiempo que un tercero comenzó a arrojar piedras contra el grupo policial recién arribado.



La tensión llegó a su pico cuando otro de los jóvenes gritó a otro de los asistentes al festival: "¡Sacale el arma!".



En ese momento, la oficial "Ayelén S." traslado a los menores a un costado mientras sus compañeros requisaban a los mayores y para evitar que los ánimos se exasperen les dijo que si ellos rapeaban ella también lo haría. Se acercó a uno de los chicos y empezó a hacer un "beatbox" y allí se produjo el "duelo de rap" entre ambos.



Con gran destreza y tacto, la oficial pudo interceder e impedir que se produzca una batalla campal entre las bandas de jóvenes.

En declaraciones radiales, la oficial explicó: "Le pido públicas disculpas a quienes se sintieron ofendidos, fue la manera menos correcta pero más sana que encontré para no llegar a confrontar con más de treinta personas (eramos sólo seis oficiales y no contábamos con móvil de apoyo) , no quería aplicar la fuerza, ni gritar, eso es en última instancia. Yo estoy para ayudarlos, cuidarlos, servirles… Ahora que saben como fue, espero entiendan y de nuevo perdón".

