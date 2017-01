Bolivia prohibió la importación de vinos argentinos y hay malestar en Mendoza

El gobierno de Bolivia prohibió la importación de vinos y uvas de Argentina durante un plazo de tres meses para proteger la producción local y hay preocupación en las empresas mendocinas.

Según informaron agencias internacionales, la medida también se extiende a Chile y fue tomada para proteger la producción nacional y apoyar al sector vitivinícola de Bolivia.

El Ministerio de Desarrollo Rural de ese país puntualizó que suspendió la entrega de permisos para la importación de esos productos del 27 de enero al 27 de abril, en tanto dure la cosecha de la uva a nivel nacional.

La decisión fue confirmada por el ministro de esa rea, César Cocarico, durante una visita al departamento boliviano de Tarija, que es uno de los mayores productores de uva y vino de Bolivia.

Preocupación en Mendoza

El anuncio, obviamente, repercutió en nuestra provincia. Empresarios bodegueros ven con preocupación las consecuencias que puede a llegar a tener la medida. Es que si bien hasta noviembre Argentina envio a Bolivia sólo 1.5 millones de dólares FOB y 374.902 litros, no quieren que esta medida pase desapercibida.

"El gobierno tomó una medida que en principio no se puede tomar, porque tanto Argentina, como Bolivia y Chile somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. Eso es una arbitraria discriminación que un país no puede tomar. Es una barrera al comercio, un simple decreto que dice el vino de ese país y de ese otro no entra", dijo esta mañana con Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas Argentinas.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, explicó que desde Mendoza se exporta a Bolivia "vinos tetrabrik de precio bajo y buena calidad". Y agregó: "No es un mercado importante pero son antecedentes que no se pueden sacar, por lo tanto haremos las gestiones correspondientes para que se cumpla lo que nos hemos comprometido a cumplir".

Pina pidió a las autoridades nacionales argentinas que intercedan ante el gobierno de Evo Morales para que revean la medida.

Fuente: Los Andes MZA