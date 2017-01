RESPUESTA A LOS AGOREREOS APOCALÍPTICOS

Las sociedades, los grupos humanos que las conforman, las instituciones, ya sean éstas últimas de nivel primario, intermedio o superior, no son otra cosa que el fiel reflejo de sus integrantes.

Y es que, siendo entes que nos devuelven cual espejo la imagen de sus miembros, no podrían mostrar otra cosa que la conducta de quienes en ellas se desempeñan.

Entonces, no es de extrañar, que, por sólo citar un ejemplo, en una sociedad dónde sus ciudadanos hacen del totalitarismo un culto, no se de otra cosa que gobiernos, dirigencias políticas, clubes barriales y hasta establecimientos educativos de ese mismo tenor.

Y, si ahondamos más en el tema, podemos encontrar conductas humanas, ante situaciones puntuales de la vida, que caracterizan cada período en el transcurrir de los hombres.

Así, tomemos por caso, el de una persona que acaba de pasar por un tramo conflictivo en su situación amorosa: el ejemplo típico del divorcio puede servir perfectamente a estos fines.

Cuando una persona se divorcia, sea por el motivo que fuere, en primera instancia está buscando darle un cambio a su vida, y todo cambio implica modificaciones importantes en la manera en que se venía desarrollando su transcurrir en el mundo. Seguramente, antes de tomar una decisión de tanta trascendencia, habrá sopesado los pro y los contra. De igual manera, tomada ya la determinación, serán muchas las metas y objetivos que se planteará cumplir. En la gran mayoría de los casos, estos cambios son de una gran profundidad, afectando notoriamente la manera en cómo venía desarrollando todas sus actividades hasta ese momento.

Ahora bien, todo ese cúmulo de modificaciones que se quiere imprimir a esa nueva etapa de la vida, conllevan, casi siempre, a tener que enfrentar grandes sacrificios, y, por sobre todas las cosas, a entender que muchas de las propuestas planteadas no son de cumplimiento inmediato, sino que deben, necesariamente, contar con una cuota de gradualismo, ya que si esto último no se diera, es decir, si se quisiera implementar, con cada uno de los objetivos una inmediatez absoluta, lo más probable es que se estuviera encaminando hacía un fracaso rotundo y estrepitoso.

Con el devenir de los acontecimientos, nos vamos dando cuenta que en el camino se nos presentan obstáculos imponderables, o, al menos inconvenientes que no pudimos o no supimos tener en consideración; no por haber tomado la decisión de manera intempestiva, sino por el simple hecho de que resulta imposible abarcar y tener bajo control todas y cada una de las situaciones que, amen de ser muchas, en incontables ocasiones ni siquiera dependen de nuestra absoluta voluntad, vale decir que también está involucrada la voluntad de terceras personas, con lo que la probabilidad de cometer errores se ve exponencialmente elevada a índices incalculables.

Entonces, si resulta tan sencillo describir y comprender los yeros en situaciones en dónde sólo está involucrada la voluntad y la decisión personal de un solo individuo, ¿por qué no podemos entender, de la misma manera, los traspiés que pueden, y lógicamente cometen, instituciones fundamentales de nuestro sistema de gobierno?

Es increíble leer la cantidad de criticas que se le hacen al actual Presidente de la Nación, por infinidad de temas en los que aún no se ha logrado obtener el resultado prometido. Y éstas líneas no quieren significar, bajo ningún tipo de concepto, una defensa a ultranza sobre la labor desarrollada por los distintos grupos de trabajo que acompañan a Mauricio Macri en la difícil tarea en la que se encuentra abocado, sino tratar de poner blanco sobre negro.

Es bien sabido por todos a quienes la política y la situación social de la Argentina nos interesa un poco más que la superficial charla de café o el fanatismo llevado a extremos irreductibles, que el país que “Cambiemos” administra desde finales de 2015, esto es no mucho más de un año, venía con una mochila de problemas coyunturales y estructurales de muy difícil resolución: fondos buitres; cepo cambiario; retenciones al agro; cerramiento de la economía; índices de pobreza e indigencia sin precedentes; inflación asfixiante; a lo que habrá que sumar el altísimo grado de corrupción sistematizada como plan para vaciar las arcas del Estado, camuflada bajo cuasi “pornográficos” eslogan sobre inclusión social y redistribción de las riquezas.

Hoy, con el “diario del lunes”, podemos decir que los problemas que hacía finales del 2015, la gran mayoría de los analistas políticos, que todavía hoy se encuentran en la otra orilla de la gran grieta producida por el kirchnerismo, vaticinaban como de imposible resolución, no lo fueron así. Para ejemplo de lo antedicho solo hay que mirar que no se produjo la tan temida estampida del dólar al quitarle el “cepo”, así como tampoco el arreglo con los Fondos Buitres conllevó a la pérdida de una soberanía nacional muy mal entendida por muchos.

Es verdad que faltan resolver infinidad de problemas, que la inflación no ha dado tregua, que en muchos aspectos no se tomaron las medidas más adecuadas. Pero, siguiendo en línea con todo lo expresado anteriormente, quienes votaron por un cambio radical en la dirección de los destinos del país, y quienes aceptaron la responsabilidad de dirigir ese cambio, no creían, bajo ningún concepto, que el plazo para producirlo iba a ser corto.

El daño ocasionado por 12 años de un gobierno, que con absoluta certeza de lo que digo, de lo cuál me hago totalmente cargo, va a ser recordado por la historia como uno de los periodos institucionales más nefastos y retrógrados del que se tenga memoria en el país, no puede ser saneado con dos o tres leyes o con la simple voluntad para hacerlo, por mejores que sean la intenciones que esa voluntad tenga.

Los grandes males conllevan grandes sacrificios, pero también mucho más tiempo del que nos gustaría o quisiéramos invertir para solucionarlos. Limpiar toda la mugre acumulada durante el experimento del “modelo K”, barriéndola debajo de la alfombra o hacía donde “no mira la suegra” no es una solución viable ni aconsejable. Y considero que las actuales autoridades no se proponen negar una realidad que a todas luces es innegable.

La situación de la Argentina es delicada, muchos sectores de nuestra sociedad no la están pasando nada bien. Pero tampoco la estaban pasando bien, esos mismos sectores, en las postrimerías del kirchnerismo, con el agravante de que los malestares sociales no fueron producto de políticas equivocadas, sino, en todo caso, del plan más mezquino y delictivo que enriqueció, de la noche a la mañana, a jardineros, cajeros de bancos, pasando por todo el arco de funcionarios del Estado, ya que no existe institución, organismo o repartición pública de esa reciente época que no se vea afectada, sospechada o directamente denunciada en algún acto de corrupción y mal manejo de los fondos públicos en beneficio propio o de terceros muy allegados al poder.

Es cierto que a un cáncer hay que atacarlo con todo aquello de lo que se pueda disponer. Y el ciudadano argentino ha atacado al cáncer kirchnerista sacándolo del poder mediante el más legítimo de los mecanismo: el sufragio ciudadano. Pero no menos cierto es que, como todo cáncer, un mal gobierno deja innumerables secuelas y reacciones colaterales, secundarias e inesperadas. Esas sólo se curan con sacrificio, paciencia y una gran cuota de imaginación, para implementar las mejores acciones conducentes a la total recuperación de todo el cuerpo social.

Para finalizar, solo quiero recordar que alguna vez la ex Presidenta de “todos y de todas” dijo: si quieren gobernar, formen un partido y ganen las elecciones. Pues bien, el partido se formó, las elecciones se ganaron. Ahora, es menester que dejen gobernar al actual Presidente, con todos los controles de legalidad que la Constitución y las leyes de la Nación estipulan, y no interpretando a la Carta Magna y a esas mismas leyes a gusto de quienes sólo intentan poner “palos en la rueda” y apuestan al fracaso de la actual administración, sin medir que ese mismo fracaso también redundará en un nuevo fracaso para toda la sociedad argentina.