Solo un decreto de Macri podrá impedir que Tapia sea el futuro presidente de la AFA

El Gobierno va cumpliendo, día a día, antiguas aspiraciones de la época en que Mauricio Macri era presidente de Boca y Secretario General de la AFA.

El orden estructural es cambiar la matriz y hacer funcionar a la AFA como si fuera una moderna empresa y no una institución civil, sin fines de lucro.

Todo cuanto obedece a su pensamiento largamente expresado en aquellas épocas, se está cumpliendo

Más aún, el jueves pasado, en la oficina del Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, los dirigentes allí reunidos, minutos antes del comienzo formal, volvieron a escuchar de parte de uno de los hombres más cercanos y más confiables del Presidente, decir: "Esto que hacen ustedes es una locura. En la Argentina el fútbol – aseveró Fernando Marín – es para 50 equipos entre todas las categorías y punto, no hay lugar para todos, es imposible…"

Rápidamente surgió la pregunta consecuente , ¿ y cuántos clubes juegan al fútbol en todo el país?. Los clubes que hoy compiten son 3523. De ellos, 110 clubes son los que juegan los torneos profesionales desde la A hasta la D .

En esa reunión, el Gobierno volvió a exigirle a los dirigentes de la AFA, lo siguiente:

– Terminar el programa Fútbol para Todos con una rescisión avalada por la Asamblea,

– El Gobierno no se obliga a ninguna cifra resarcitoria hasta no tener el respaldo asambleario que lo exima de toda demanda jurídica posterior. Por cierto que hay 350 millones de pesos de base indiscutida,

– Hay que aceptar la Superliga para los clubes de Primera División y llegar al número de veinte competidores en el menor tiempo posible ( ¿mayor número de descensos inminentes y no previstos o descensos digitados?),

– Hay que modificar el Estatuto y adecuarlo al de la FIFA con menor cantidad de representantes asamblearios y,

– Hay que llamar a elecciones lo antes posible.

Nunca un Gobierno tuvo tanta injerencia en la historia de la AFA. Y será por esta falta de antecedentes que los dirigentes han aceptado sin objeciones cumplir estos mandatos, a sabiendas que en el Gobierno, desde Macri hacia abajo, consideran a los dirigentes del fútbol como personas mediocres, de dudosa moral y básica idoneidad.

Para los dos grupos de la pugna interna, la aceptación fue mansa, como anestesiada. Y solo lo diferencian algunos matices.

Para los Queen de Tinelli, la rescisión ameritaría una Asamblea como único punto del Orden del Día. Lograda que fuera, se requeriría de otra Asamblea para aprobar los futuros convenios por la venta de los derechos audiovisuales. Y con la rescisión y la aprobación de los nuevos negocios, modificar el Estatuto para arribar por fin a la elección del Presidente.

Los Chalchaleros de Tapia, Toviggino y Ferreiro, acaban de ratificar clamorosamente el viernes por la noche en el final del Congreso del Consejo Federal del Fútbol, llevado a cabo en la Federación Salteña, que ellos aceptan todas las imposiciones del Gobierno incondicionalmente. Habrá Superliga, aprobación para la modificación del Estatuto, ruptura del contrato de Fútbol para Todos en las condiciones que proponga el Estado. Todo está muy bien. Pero…su candidato será Claudio Tapia y no otro. Es lo único innegociable para Los Chalchaleros. El "grito de Salta" fue muy contundente.

Y se preparan para decirlo públicamente después de una cena que habrá de llevarse a cabo el próximo martes y que sucederá a una reunión plenaria – todas las categorías- en la AFA, esa misma tarde. La comida será en Camioneros, ese lugar de identidad en que una enorme cantidad de dirigentes de todas las categorías y de todo el país consagrarán a su candidato sabiendo que al Gobierno le cuesta enormemente aceptar a Claudio, el "Chiqui" Tapia.

Esto mismo también les cuesta digerir a otros dirigentes de la Primera División. Justamente la discusión del jueves pasado en la Casa de Gobierno entre Marcelo Tinelli y Daniel Angelici, subió de tono, porque Marcelo expresó con sinceridad lo que piensa la mayoría de los presidentes de Primera.

– Tapia no puede ser el Presidente de la AFA. Y vos lo sabes bien Daniel (dirigiéndose a Angelici ), como si éste tema hubiese sido conversado entre ellos en anteriores oportunidades.-

Grande fue la sorpresa de Marcelo Tinelli, Rodolfo D 'Onofrio y Nicolás Russo, cuando Angelici les respondió con inusual energía: "Yo voy a votar por el Chiqui Tapia ¿y?". La mirada de Tinelli fue como que esa respuesta simbolizaba sorpresiva desazón.

En el mismo sentido, amistosa pero firmemente, Daniel Angelici se lo había dicho a Matías Lammens en Mar del Plata, mientras esperaban el juego entre Boca y San Lorenzo. Le dijo entonces Angelici a Lammens en el Palco del Minella:

– La culpa es nuestra. Nosotros estamos en los "grandes temas". Viajamos por el mundo, estamos metidos en nuestros propios negocios, atendemos antes que nada las cuestiones de nuestros clubes, le dedicamos tiempo a las contrataciones, la prensa, los grandes asuntos. Y no pisamos la AFA. Estos tipos van todos los días, se reúnen todos los días, trabajan dentro de la AFA todos los días. ¿Y sabes que?, se unen, hacen bloques, tejen la política. Después nosotros vamos a una reunión, tenemos grandes planes, grandes negocios, pero los votos los tienen ellos. Y eso hay que respetarlo.

Está claro. Para el Gobierno lo ideal sería que el Presidente de la AFA fuera rubio, de ojos celestes, no más de 45 años, que dominara mínimamente tres idiomas, egresado preferentemente del Cardenal Newman, que jugara al golf y fuera o haya sido CEO de una prestigiosa multinacional. No es el caso de Claudio Tapia. Pero como le dijera Alejandro Nadur (presidente de Huracán) a Tinelli en la Casa de Gobierno: "No discutas más Marcelo, no te das cuenta que los votos son de Tapia…"

Los Chalchaleros están preparados por si les cayera una impugnación del Gobierno a su candidato. En el Congreso de asambleístas, presidentes de ligas del noroeste, federaciones del Interior, delegados federales y otros importantes dirigentes invitados, el anfitrión Osvaldo Romano, presidente de la Federación Salteña de Fútbol, ratificó con sus palabras la absoluta convicción de estar frente a un grupo tan compacto como unido detrás de un líder, Claudio Tapia.

Hasta ahora el Gobierno impuso todo: la cancelación de las elecciones previstas para el 30 de Junio del año pasado a través de la IGJ, el final unilateral de Fútbol para Todos (a pesar de haber prometido lo contrario en la campaña), la intervención a la AFA reconocida por la FIFA, la designación de la mayoría de los interventores, la Superliga, la adecuación del Estatuto, la autorización del Estado en los futuros negocios. Ya impugnó a Marcelo Tinelli y un poco mas tenuemente a Nicolás Russo desde los primeros tiempos de la implosión en la AFA. ¿También podría impugnar al candidato de la mayoría para poner a un candidato propio?. Parece mucho…

No obstante, si esto ocurriera, Los Chalchaleros tienen un Plan B. Para el caso en que la Secretaria General de la Presidencia liberara los fondos para pagar lo adeudado solo a cambio de buscar otro postulante y "borrar" a Tapia, la respuesta será parar el fútbol.

Estos dirigentes del Ascenso Metropolitano, del Nacional B, del Interior han construido una verdadera fuerza política en el fútbol. Siempre estuvieron unidos. Han consolidado con sufrimiento y convicción una mística de militancia dirigencial. Saben lo que quieren. Se encolumnan detrás de tres lideres sólidos: Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Daniel Ferreiro. Pero también saben lo que necesitan sus clubes y sus comunidades. Le ponen el cuerpo a sus instituciones y el alma a las categorías por que conocen la razón de la batalla que libran. Y por eso luchan. Superliga, Sociedades Anónimas en el mediano plazo, tal vez apuestas en un futuro, son emprendimientos que harán más grandes a los clubes grandes, más ricos a los clubes ricos y más agonizantes a sus clubes humildes hasta inviabilizarlos. Luego, asfixiados, endeudados y decrépitos, serán el objetivo justo para los inversores que quieran comprar marcas centenarias y gloriosas, convertirlas en el fruto de los fondos de inversión, de las sociedades anónimas o en los gerenciamientos encubiertos.

Ellos no se unen por el poder o los negocios. Los simbiotiza la angustia. Y a favor de esa mística están preparados para todo. Si el Gobierno no acepta a Chiqui Tapia se inmovilizarán 3523 clubes de todo el país que significan 900.000 jugadores, más medio millón de trabajadores de las instituciones deportivas junto a todas las actividades laterales que la disputa de partidos de fútbol generan.

Y si le aceptan la candidatura a Tapia, pero no les pagan un peso más, aparecerá algún banco que les prestará los 1.200 millones de pesos que harán falta para jugar los torneos hasta que se cierren las negociaciones futuras con las empresas que compren los derechos audiovisuales del fútbol. Una vez cerrados los futuros contratos, se pagarán los intereses y el saldo restante del capital adeudado al banco prestador.

Como venimos anticipando, habrá elecciones en la AFA.

– Serán el 1 de Marzo de 2017 a las 17 horas en Viamonte 1366 de CABA,

– Votaran los 72 asambleístas, pues no existe ni técnica, ni jurídicamente otra manera de hacerlo de acuerdo a la Ley,

– Los asambleístas presentes votarán por Claudio Tapia. No habrá otro candidato y quienes no estén de acuerdo, no asistirán al histórico acto,

– Se aprobará la readecuación del Estatuto asemejándolo al de la FIFA, pero su contenido demandará de un tiempo de debate para que el texto sea el definitivo. Una vez que esté el nuevo Estatuto será enviado a la FIFA para su lectura, enmiendas, correcciones y aprobación final. Cuando la FIFA lo devuelva, habrá una Asamblea Ordinaria, probablemente en octubre de este año para retomar la fecha histórica, en la que también se aprobará, entre otros puntos, la Memoria y Balance.

– Se aprobará unánimemente la creación de la Superliga y se le encomendará a Daniel Angelici, la responsabilidad de su staff, desarrollo y puesta en marcha con amplias facultades,

– Para que tal emprendimiento conviva armoniosamente con la AFA, Daniel Angelici deberá ser el Vicepresidente Primero del nuevo Comité Ejecutivo, que tras la reforma del Estatuto pasará a llamarse Consejo Directivo como el de la FIFA y sus miembros serán designados por el nuevo Presidente,

– El fútbol de la Primera División se pondrá en marcha el fin de semana del 17 al 19 de Febrero ( o no se pondrá en marcha en todo el semestre)

Este es el panorama hoy.

Ha quedado claro el fracaso de una Junta Interventora cuyos errores, soberbia, destrato y ambición empujaron para llegar a ésta situación.

Subestimaron a un Tribunal de Disciplina que con tres fallos históricos, valientes, ajustados a Derecho despertaron preocupación en el seno profundo de la FIFA, y ayudaron, sin proponérselo, a viabilizar el camino de la institución,

Creyeron que acercarse a Alejandro Domínguez, el anti argentino presidente de la Conmebol, les aseguraría continuidad y designaciones de altos cargos internacionales para el futuro,

Les mintieron todo el tiempo a la prensa con unas amenazas de desafiliación por parte de la FIFA – que nunca exisitieron- si no se hacia esto o aquello,

Le pidieron a la FIFA un borrador de Estatuto e instalaron que ese era el que había que aprobar sí o sí, bajo amenaza de sanción,

Elaboraron un cronograma, lo enviaron a la FIFA y esta lo aprobó, pero no lo impuso como propia iniciativa. También hubiese aprobado otro cronograma, son asuntos internos, la FIFA no impone, ni presiona por estas cuestiones menores,

Sostuvieron la política denigratoria de cobrarle la deuda compulsivamente a los clubes, sin hacer respetar aquellas otras deudas que el Estado – a quien representaron descaradamente – había contraído con la AFA,

Subestimaron el rol, la presencia y el significante de los dirigentes del fútbol, en su propia casa, la AFA,

Aún no explicaron la contratación directa – recomendación de la Conmebol – de la compañía LaMia , bajo investigación por el delito de narcotráfico, para transportar a la Selección Nacional de Fútbol y que costó la vida de 71 miembros del Chapecoense,

Aún no pagaron los 150 millones de pesos asumidos por Armando Pérez con su firma para que se jugaran los partidos de la B Nacional.

Rodolfo D'Onofrio se horroriza ante el inexorable panorama.

Nicolas Russo no cesa en la búsqueda de consensos políticos para un destino diferente,

Marcelo Tinelli maneja con Fox, Turner y ESPN las negociaciones por los futuros contratos por la venta de derechos audiovisuales,

Angelici se aboca a la Superliga y apoya a Tapia para Presidente

Cientos de dirigentes se relacionan en "sesión permanente",

El Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA continúa procesando las denuncias de asambleístas y dirigentes por graves irregularidades de la Junta Interventora, que terminarán en el pleno conocimiento de la FIFA, quien a su vez tiene la "Grave denuncia Toviggino",

Cada vez hay más presidentes de la Primera División que apoyan a Tapia: Angelici, Moyano, Blanco, Broglia, Dagna, Nadur, Vignati, ¿Gámez? Y tal vez algunos otros que podrían manifestarse próximamente,

Los Chalchaleros se preparan para el desembarco en la AFA.

Javier Medín toma vacaciones en Miami…

Fuente: Infobae