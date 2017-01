Luego de su internación en el psiquiátrico, Mischa Barton aseguró que la drogaron

Hace dos días Mischa Barton (31) fue protagonista de una escena alarmante que asustó a los vecinos: gritaba frases sin sentido y estaba prácticamente desnuda en el patio de su hogar. Por este motivo, ella misma decidió internarse en un hospital psiquiátrico para someterse a una evaluación.

Después de muchas especulaciones, finalmente ayer se supo el motivo de su desequilibrio mental: Mischa le confirmó a la revista People que durante el festejo de su cumpleaños en la noche del miércoles 25, alguien introdujo en su trago una droga que se utiliza para incapacitar a las personas y abusarlas sexualmente.

"Mientras estaba tomando tragos me di cuenta que algo no estaba bien en mi comportamiento. El malestar se intensificó al correr las horas y voluntariamente busqué ayuda profesional. Allí me informaron que me habían drogado con GHB", explicó al medio.

Afortunadamente la actriz se encuentra bien, a salvo y en su casa.