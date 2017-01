La prueba de que Zayn Malik está crazy in love por Gigi Hadid

El ex One direction tiene a la supermodelo en su bolsillo...

Los rumores de compromiso entre Gigi Hadid y Zayn Malik, pese a que trascendió que la modelo había declinado la propuesta de casamiento de su novio en Navidad por pensar que estaba yendo demasiado rápido, se hicieron más fuertes cuando se la vio a Hadid luciendo un anillo de oro en ESE dedo en Nueva York hace dos semanas...

Y, aunque el ex One direction lució un tattoo en su dedo anular con la palabra "love", hubo una nueva (Y PARTICULAR) declaración de amor pública a su chica...

El martes, el morocho sexy fue visto llegando a Nueva York, saliendo de su auto apuradísimo por reencontrarse con su novia, que lo estaba esperando en el lobby de su departamento.

¡Y mirá el curioso objeto que descubrieron los paparazzi en su bolsillo!

El llavero de "Gigi" es lo más dulce que vas a ver en el día... ¡Esto es un hombre enamorado!