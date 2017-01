Julián Serrano se quiso hacer el humilde y ¿terminó confesando que engaña a Oriana Sabatini?

Decir que Julián Serrano es visto por muchas personas como un Latin Lover no es ninguna novedad. Sin embargo, él declaró en una entrevista con Ángel de Brito en El diario de Mariana que antes de ser famoso no tenía mucho éxito con las chicas.

El nuevo galán de la novela de El Trece, Quiero vivir a tu lado, fue consultado sobre su levante y confesó: “Antes de ser famoso, no tenía nada de levante. Era muy tímido y estaba todo el día jugando a los jueguitos”.

Y agregó: “A partir de los 16, me empecé a soltar un poquito, a descubrir la noche y a 17 me hice conocido. A menos que esté actuando, no sé chamuyar, es como que no sirvo”.

Con respecto a sus experiencia en el exterior, reveló: “Cuando voy a lugares donde no me conocen trato de chamuyar y me doy cuenta que soy pésimo, malísimo. Lo más importante es ser uno mismo y simpático, pero si la chica no te quiere, no te va a dar bola”.

Cómo conoció a su novia Oriana Sabatini, comentó: “Cuando la conocí, yo estaba de novio con una chica de Rosario. No fue que empecé a hacer un trabajo fino, era una compañera de trabajo. Después, con los días, me empezó a gustar y surgió el amor, pero ya a esa altura había pasado un año y medio”.