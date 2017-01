Enrique Pinti: "Estamos muy enojados con los inmigrantes porque no queremos mirarnos a nosotros mismos"

Nuevamente, Enrique Pinti se plantó en el escenario para analizar la actualidad argentina e invitó al público a estallar de risa e indignación al repasar la historia del país. "Me emociona el aplauso pero también me emociona la canción final que canto sobre el país, sobre lo que uno quiere y lo que critica. Si uno no lo quisiera, no lo criticaría". Eligió quedarse en la Argentina, extrañaría la falta de código compartido, dice: "Lo que uno extraña es que acá te entienden, están de acuerdo o no, pero entender te entienden".

—Acá estás siempre pendiente de lo que haga el loco o la loca de turno; cambian y se echan la culpa los unos a los otros. Es rarísimo. Acá negro, blanco, a cuadritos, cualquier color, te joden siempre. Si tenés alacranes en tu casa y te van a comer vivo en el jardín, si no vas a tener luz porque hace mucho calor, si no te va a alcanzar la calefacción, si tenés mucho frío, si tenés un coche importado, el Gobierno corta la importación y a vos se te rompe el coche, no tenés repuestos, te lo podés meter sabés dónde.

—Nunca asume nadie lo que pasa, lo asumen cuando no queda más remedio. Recién después de un año, de que el segundo semestre falló, los frutos verdes no salieron y que la lluvia de dólares no llegó, ahí empezamos a decir algo parecido a la verdad: "En realidad hace muchos años que no se invierte en energía". En España hay un montón de quejas porque a la gente le cortan la luz cando no paga, porque no pueden pagar y hay unas protestas infernales. Es una injusticia flagrante que le corten la luz a la gente porque no puede pagar, pero más flagrante es que te la corten pagándola. Nosotros siempre superamos los malos ejemplos.

—Nos repetimos mucho, mucho más de lo que deberíamos repetir. Tenemos tanto para elegir, si acá hubiera partidos definidos, como en Estados Unidos, son demócratas o son republicanos. Nuestros partidos están partidos realmente en 25 mil pedazos. Hemos tenido peronistas de [Juan Domingo] Perón que tenían la cosa social de incorporar a la clase obrera. Después tuvimos peronistas que se fueron más para la izquierda, tuvimos un peronismo guerrillero, dentro del peronismo guerrillero tuvimos al ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo] que era más a la izquierda y los Montoneros, que eran más nacionalistas y más peronistas en realidad. Los radicales desde la época de 1890 tuvimos un radicalismo de [Leandro] Alem y de Lisandro de la Torre, en el medio [Hipólito] Yrigoyen, que eran bien populares, socialdemócratas se diría hoy en día; y tuvimos el radicalismo bacán de Alvear, conservador y sospechoso, siempre metido con los milicos. Después, el intransigente que era desarrollista con [Arturo] Frondizi y después otra vez el socialdemócrata ultra puro como [Arturo] Illia. Más tarde otra vez el socialdemócrata con [Raúl] Alfonsín, y ahora tenemos esto que es el radicalismo que no sabemos qué es, que es un poco Cambiemos, un poco izquierda, un poco derecha, un poco lo demás. Tenemos el liberalismo, el liberalismo puro y duro de los conservadores de la década del veinte y del treinta que se fue transformando y se fue mezclando hasta con el peronismo; el peronismo menemista era un peronismo neoliberal. Hemos tenido todas las teorías como para poder elegir, por eso es tan raro que salga siempre todo mal, porque en general cuando el populismo no sirve, voy a la otra punta, por ahí algo cambia o cuando eso no sirve, vuelvo al populismo y eso funciona. Acá no funciona nada y se echan las culpas de una manera tan infantil que a veces te da risa. A mí me da risa porque yo estoy bien económicamente, porque yo hago en general lo que me da la gana, no dependo tanto de que me echen y no me echen de un trabajo.

—Me enoja la cosa de "yo no sé", la cosa de "no es culpa mía", la cosa de "tenía las manos atadas, no podía hacer nada". Eso es lo que me enoja, la falta de responsabilidad. Que es por la humedad, es por el Gobierno anterior, el anterior y el anterior, nadie asume y dice "perdón, me equivoqué, hice mal". Nadie, pero nadie.

—"Nunca cayó tanta lluvia", te dicen algo así. Esa lavada de manos de que cuando viene el problema es porque llovió, entonces siempre se inunda La Plata, siempre se inunda Santa Fe; y esté quien esté. [Carlos] Reutemann se ponía las botas amarillas y era un placer verlo, parecía un póster tan buen mozo, pero se siguió inundando. [Daniel] Scioli no se ponía botas amarillas porque le daba no sé qué, y aparecía en todos los barriales también chapoteando, mirando para arriba, pero no pasó nada absolutamente, se sigue inundando. Y la respuesta de Reutemann, de Scioli, de Cristina [Kirchner], de [Mauricio] Macri, de Marcos Peña, es: "Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer". Entonces, claro, a una cierta edad uno se vuelve medio cascarrabias y te dice: "¿Y cuándo mierda lo van a hacer?".

—[Javier] González Fraga dijo: "Acá acostumbraron al empleado medio a que podía tener plasma". Y sí, ¿qué es eso? ¿Porque sos empleado medio vas a estar con qué, con una radio a galena? En el año 2016 tener un plasma no es ser el rey de Inglaterra de ninguna manera. ¿Quién fue el descubridor de Miami en este país? [José Alfredo] Martínez de Hoz. Rodrigo, primero y Martínez de Hoz, después. Un peronista populista y un ultraneoliberal que hicieron ese quilombo con el dólar y ahí el argentino descubrió Miami como Colón descubrió América.

CORRUPCIÓN

—Me agrada que se descubra porque debe haber habido montones de monjas y montones de bolsas en montones de gobiernos, pero por H o por B quedan siempre en la nebulosa. O porque los jueces son distraídos o miopes o porque se oculta por alguna razón. Estoy feliz de que salgan a la luz cosas que estoy seguro que se han hecho muchas veces. Porque cuando un país se empobrece de la manera que se empobrece, el curro tiene que estar en primera fila, no es solamente que curró López. Ahí curró López, Pérez, Fernández, Cristo, todas atrás, hay una gran fila.

—Nunca tuve margen para el "roban pero hacen", es como la mujer golpeada: "Me pega pero me mantiene". "No me puedo ir de mi casa porque el tipo me está manteniendo". "Me rompe la columna vertebral de una patada, pero me mantiene". Es el mismo el "roban pero hacen", lo mismo.

—La corrupción es una tentación humana que tiene todo el mundo, es muy difícil resistirse a la posibilidad.

TRABAJO

—Venimos de generaciones que trabajan porque había trabajo, y se rompieron el alma porque se la podían romper. Porque cuando falsamente quieren acusar a las generaciones jóvenes diciendo: "Lo que pasa es que se perdió la cultura del trabajo", sí, se perdío la cultura del trabajo porque el trabajo dejó de ser una costumbre, dejó de ser algo obvio, algo que todo el mundo lo puede tener, mejor o peor. Cuando yo era chico y alguien decía "no consigo trabajo", decías: "Andá, comprá el Clarín, boludo, que hay mil puestos de trabajo. Andá a hombrear bolsas al puerto si no conseguís nada". ¿Y ahora dónde está el puerto, dónde están las bolsas, dónde está el trabajo?

INMIGRANTES E IMPUTABILIDAD DE MENORES

—Estamos muy enojados con los inmigrantes porque no queremos mirarnos a nosotros mismos. Entiendo, si falta trabajo acá y se lo dan a un extranjero… ¿Pero por qué se lo dan al extranjero? Porque el extranjero cobra menos todavía de lo que cobra el tipo de acá. El tipo que lo contrata es argentino. Es el perro que se muerde la cola, nosotros nos quejamos mucho, pero evidentemente si se toman extranjeros para trabajar es porque se les paga menos, conviene por el costo laboral.

—Coincido con la [Margarita] Stolbizer, mientras no se arregle el sistema penal general de la República Argentina, sobre todo el de los jóvenes, hay que tener mucho cuidado con el primer delito, con los jóvenes y con los chicos de 12, 13 años que delinquen, porque es la puerta de entrada. Si uno puede esa puerta trabarla, es fantástico porque estás ahorrándote un montón de futuros delincuentes.

TINELLI Y LA POLÍTICA

—Marcelo [Tinelli] es muy bueno para lo que hace, y es un tipo que sabe mucho de deporte porque lo siente desde que era chico. La política me parece que no la conoce, la conoce como farándula, como estructura, tiene mucho carisma, seguramente tiene una buena imagen, pero no lo veo como presidente de la república. No veo a ningún actor como presidente de la república ni a ninguna persona que pertenezca al ambiente artístico. Que no se meta porque desde afuera de la política, teniendo el carisma que tiene Marcelo y teniendo la posibilidad que tiene Marcelo, que puede hacer muchas más cosas por la gente que en la Casa Rosada lleno de presiones, de quilombos, de despelotes. Hay que tener pasta, así como hay que tener pasta para subir a un escenario o para hacer un programa como el que hace él. Todo tiene su truco, pero la política es el juego más difícil que hay.

DESAPARECIDOS

—No se puede discutir la cantidad de desaparecidos, la gente no puede desaparecer. La desaparición de personas es un delito gravísimo, sean 100, 10 mil o 30 mil. Por elevación se discute la falsedad o la doble faz de alguna gente que apoya a un gobierno desde un lugar, por ejemplo, una agrupación que pone a los derechos humanos como título. Si esa agrupación está en un gobierno que a vos no te gusta, entonces para tirarle mierda a esa institución, es una maniobra política de cuarta directamente. Le tenés bronca a Hebe de Bonafini, le tenés bronca a esa parte de las Madres de Plaza de Mayo porque están sospechadas de cohecho y de meter la mano en la lata y mezclás todo. ¿Qué tiene que ver eso, en el supuesto caso de que sea cierto, con la desaparición de los hijos de esa gente? Nada absolutamente. Que esa gente desapareció, fue torturada, es verdad total y es repudiable. No tiene sentido la discusión. Sobre todo en un país donde hay tanto para arreglar, ponerse a discutir eso es ridículo. Los hechos son así, nos gusta discutir al pedo, discutir tonterías. Si vos cargás ese comentario con estas paparruchadas que están diciendo, sonaste porque ahí se te ve mucho el viso. Si lo dice la [Graciela Fernández] Meijide, no cabe la menor sospecha de que ella, que es madre de gente que desapareció, no lo va a decir con ese berretín, pero cuando lo dice otra gente que está en otra vereda, y que en algún momento dijo que era una vergüenza lo que se estaba haciendo con los militares porque eran héroes y estaban siendo juzgados como si fueran verdugos, hace ruido.

SU CARRERA

—Me siento también un actor de ficción pero los productores no se enteraron. Les he pedido en todos los idiomas a todos los productores, los conozco desde que ellos empezaron, ellos también me conocen, me respetan y me quieren pero no me llaman. Gracias a Dios no dependo de eso.

PING-PONG

El capocómico participó también de un ping-pong en el que explicó que no le interesa [Diego] Maradona, que Mirtha Legrand es una amiga y que Donald Trump no tiene arreglo.

—¿[Jorge] Lanata?

—Es raro, cambió mucho.

—¿El papa Francisco?

—El papa Francisco cambió para bien.

—¿Mauricio Macri?

—El día que se le entienda algo de lo que dice va a ser efemérides patria.

—¿Cristina [Kirchner]?

—Cristina mejor que se guarde en cuarteles de invierno y que se haga una cirugía directamente para pasarla mejor.

—¿Elisa Carrió?

—Elisa Carrió tiene que denunciar menos y hacer más.

—¿Evita?

—Evita, como toda la gente que se murió joven, es intocable. Cristina es Juana de Arco al lado de lo que le decían los gorilas a Evita cuando yo era chico. La puteaban, le decían de todo, de prostituta, cortesana, bruta, chonga, mal vestida, ostentosa, ladrona. Y de pronto fue Santa Evita, que fue Santa Evita. Para los gorilas de ahora, cuando vos la comparabas con Cristina, decían: "Le falta mucha sopa a esta yegua para llegar a ser lo que fue Evita". Como se murió injustamente a los 33 años de un cáncer de útero, entonces ahora es una santa, pero yo recuerdo lo que decían de Evita.

—¿Cómo creés que la va a recordar la historia a Cristina?

—Depende, si sigue viviendo mucho tiempo, la van a recordar como una presidente con mucho carisma, con mucha fuerza, pero con muchas sospechas de corrupción. Ahora, si le cae un rayo en la cabeza y va a ser Santa Cristina, seguro.

—¿Enrique Pinti?

—Muy bien, gracias. No estoy para nada satisfecho con lo que hago, siempre me falta más, siempre me faltan cosas. Soy un eterno insatisfecho, pero al mismo tiempo estoy muy feliz con lo que hago también. Lo que pasa es que, como dicen los políticos, me queda mucho por hacer.