Inútil DNU sobre migraciones... para incluir a Trump en el electoral 2017

* Mauricio Macri no sólo incorporó a Rogelio Frigerio (nieto) a Cambiemos (su padre Octavio Frigerio fue candidato a intendente macrista en el municipio bonaerense San Miguel) sino que reivindicó a Arturo Frondizi al repetir una frase en su discurso inaugural del discurso inaugural el 01/05/1958: "Por su magnitud, la empresa que nos aguarda no puede ser de un hombre ni de un grupo de hombres. Es tarea de todo el pueblo argentino, e implica, también, una responsabilidad compartida por todos".

El diario La Nación fue fundado por Bartolomé Mitre el 04/01/1870 y su orientación tradicional fue liberal en lo económico y conservador en lo político, con una marcada presencia entre los grandes productores agropecuarios del país.

El diario Clarín fue fundado mucho después por Roberto Noble, el 28/02/1945, quien había sido ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires de Manuel A. Fresco, líder del conservador Partido Demócrata Nacional. Desde fines de los años '50, fue vocero del ideario desarrollista, hasta comienzos de los años '80.

Hoy día ambos matutinos respaldan a la Administración Macri, cuya brújula el Presidente de la Nación apuntó, en su discurso de inicio de la gestión, el 10/12/2015: "regresar a la Argentina al mundo".

Ambos matutinos, de muy buen diálogo con la embajada de USA en Ciudad de Buenos Aires, avalaron el concepto, entendiendo el mundo por Occidente y así estableciendo contrastes con los Kirchner. El respaldo a los intereses estadounidenses en la región, al igual que su aval al por entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, lo utilizaron, durante más de 10 años, para establecer sus límites ante la Administración Kirchner, que se declaró crecientemente enemistada con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en especial cuando el entonces canciller Héctor Timerman levantó el caso Papel Prensa.

timerman.jpg Héctor Timerman cuando confiscó armas, documentación y un avión Hércules a USA.

Pero el 20/01/2017 llegó Donald Trump a la Casa Blanca, y ha indicado que reemplaza el multilateralismo por la bilateralidad, el librecomercio por formas de proteccionismo, y un nuevo enfoque del rol de USA en el planeta Tierra.

El escenario se ha complicado muchísimo para el oficialismo, que se había preparado para que Hillary Clinton reemplazara a Barack Obama.

macri_obama.jpg Mauricio Macri y Barack Obma: Estaba todo acordado... y llegó Donald Trump.

A decir verdad, cualquier desarrollista podría comulgar parcialmente con Trump. El problema consiste en que el desarrollismo tiene tantas interpretaciones diversas como el concepto de peronismo. Por lo tanto es casi un galimatías que provocó que

* Cristina Fernández de Kirchner se declarase desarrollista cuando incorporó a Mercedes Marcó del Pont y a Héctor Valle, cofundador de Plan Fénix (Guillermo Moreno llegó a decir: "La idea del cepo cambiario fue del desarrollismo, de Marcó del Pont, que se la vendió a Cristina Kirchner"); y

Sin embargo, esas banderas siguen vacantes, y tampoco Clarín las representa hoy.

Para Mauricio Macri, coprotagonista de una historia personal muy conflictiva con Trump en días de ambos volcados al desarrollo urbano, es todo un problema vincular su "regreso al mundo" y un Presidente que levanta un muro en la frontera con México, tal como si fuese la Berlín de la Guerra Fría.

Detrás suyo, La Nación y Clarín tampoco tienen muy definido su posicionamiento. Solamente el peronismo, más allá de sus diferencias domésticas, se ha identificado con Trump, sin complejos.

Guillermo Moreno irrumpió en la prensa global afirmando que Trump es peronista y que levanta banderas del kirchnerismo. Miguel Pichettoreivindicó la restricción a los inmigrantes que propicia Trump. Sergio Massa y algunos colaboradores suyos aparecieron en Washington DC el 20/01 de la mano del asesor en temas de seguridad de Trump y de muchas empresas y gobiernos, Rudolph Giuliani, aunque luego intentaron fotografiarse también junto a la protesta contra Trump. En varios medios de comunicación globales se ha identificado a Trump con Juan Perón.

La Administración Cambiemos es bien diversa. Por ejemplo, el socialdemócrata Jaime Durán Barba jamás podría entender la relación que hay entre Patricia Bullrich y el ministro de Defensa israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman, admirador de Trump.

Sin embargo hay algo más curioso que Bullrich.

La jefa de la diplomacia argentina, Susana Malcorra, una simpatizante de Hillary Clinton, reveló tiempo atrás la participación de 2 de los hijos de Trump en el que fue el 1er. contacto oficial de ambos Presidentes (el estadounidense era aún electo).

Malcorra admitió que recibió un llamado de Eric Trump “para que hubiera un contacto oficial con el gobierno” de Argentina.

“Eric, transmitió que el presidente Macri era muy respetado por el Presidente electo y que siempre se lo recordaba con afecto de la época de conocimiento de muchos años atrás”, detalló la canciller en rueda de prensa.

En la conversación que mantuvieron, Trump hijo “dijo que le gustaba mucho Argentina, que le gustaba venir a la Argentina. Le dije que cuando eso ocurriera la canciller lo podía invitar a comer un buen bife con un Malbec (vino tinto). Y eso fue todo lo que hablamos”, indicó Malcorra.

La canciller no especificó la fecha exacta del llamado de Eric, pero comentó que se produjo poco después de que el gobierno argentino iniciara las gestiones formales para tomar contacto con el Presidente electo al día siguiente de su triunfo.

La conversación telefónica entre Macri y Trump se concretó el lunes 14/11/2016.

Durante la misma, “el presidente Macri le hizo referencia a Ivanka, y el Presidente electo le dijo “está acá’. Le pasó el teléfono y se saludaron. Eso fue todo”, dijo Malcorra. La funcionaria detalló que Macri le recordó que la conocía de cuando tenía 5 años, a lo que ella respondió “ahora estoy más grande”.

“Fueron esos comentarios triviales y eso fue todo lo que pasó”, apuntó Malcorra, quien aclaró que ella no fue testigo del diálogo.

hijos-de-trump.jpg Hijos de Trump con intereses comerciales posibles en la Argentina.

Malcorra negó que Trump le haya solicitado a Macri acelerar los permisos de construcción de una torre en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, la canciller argentina admitió que la relación personal que entablaron Macri y Trump a mediados de la década de 1980 con la excusa de un negocio inmobiliario en Manhattan “puede ayudar” a aceitar el vínculo entre ambos gobiernos.

Volviendo a Bullrich, ella fue quien aprovechó la coyuntura para avanzar en restricciones a la inmigración ilegal que la Casa Rosada aceptó de inmediato volcar a un inútil Decreto de Necesidad y Urgencia.

Inútil porque un decreto no puede sustituir una legislación, y el Programa de la Patria Grande de los días K se ampara en una ley de la Nación que establece que sólo puede deportarse a los inmigrantes con condena en firme y no solamente imputados.

Pero a Durán Barba le permite, tanto el inútil DNU sobre migración como el DNU sobre Accidentes de Riesgo de Trabajo (que intenta soslayar que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma lo contrario), iniciar la campaña electoral promocionando acciones de la Administración Macri tal como si fuesen verdaderas.

Por lo tanto hay una enorme confusión en el ambiente, que todo indica que será el eje de los próximos meses, comenzando porque Trump es confuso y continuando con los actores de la realidad argentina, que no son menos confusos.



Cualquiera que haya hecho las largas colas en el consulado de Estados Unidos para tramitar la visa -mucho más aquellos con algún conocido al que se la negaron arbitrariamente y haya perdido los US$ 400 que le cobraron para timbrar el trámite-, saben perfectamente del celo con que se ejerce el derecho de admisión en el País del Norte. Es más: por no colmar el estándar de seguridad documental, la Argentina perdió el privilegio otorgado por USA de ingresar a su territorio sin visa.

Pero poco se conoce respecto de que un tercio al menos de la línea fronteriza con México (cuya distancia sería como ir desde Ciudad de Buenos Aires al parque nacional de Tierra del Fuego por la ruta 3) ya ha sido cubierta con una valla. El límite, que del lado mexicano tiene 6 estados y del estadounidense 4, atraviesa los desiertos de Chihuahua y Sonora y vadea el curso del río Bravo o el Grande, que divide buena parte de los territorios de Texas y Nuevo México de estados mexicanos como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila o Chihuahua. Difíciles de amurallar, lo completan cadenas montañosas, canales y humedales, que son superficies de tierra que se inundan de forma permanente o intermitente.

O sea que esto se parece a la Torre de Babel: cada uno habla en su propia lengua que él otro no parece comprender.

bolivianos.jpg Hay 2 millones de bolivianos residentes en la Argentina. La foto es de una protesta en reclamo de mejores condiciones laborales aún para inmigrantes sin papeles.

Colador migratorio

Corporizar en una empalizada de material no alcanzará en la práctica para sellar del todo las filtraciones migratorias que en las últimas décadas hicieron crecer la población hispana a unos 50 millones de almas. Pero graba en el inconsciente de una ciudadanía de pocas pulgas, afecta a la colonización de territorios, a la justicia por mano propia cuando el Estado no se la provee, que teme por su empleo, por su bienestar, por su afán de progreso, por seguridad, que hay un presidente que aún vela por el sueño americano que hiciera cruzar el Atlántico a los ancestros europeos que construyeron la nación.

Transmite al mismo tiempo que la protección que le brindará la Casa Blanca al estadounidense abarca también a las relaciones con las otras potencias, al combate frontal del terrorismo en Medio Oriente y la transferencia de recursos que representa una supuesta compensación en la balanza comercial que beneficiaría a los países de menor poderío económico con los que comparte tratados de libre comercio. Una vía en cuestionamiento es la china y la otra la mexicana, que conecta con el Pacífico continental.



Y si alguna apelación faltaba para que el americano se sienta defendido expuso la intercepción del proceso de globalización, que hace que las multinacionales repartan la producción de sus cadenas de valor en distintos países, quitándoles trabajo a unos para darles a otros, a lo que su colega alemana, Angela Merkel, agregaría que para dejar de liquidar impuestos en unos para diluirlos entre otros. Trump logró vincular directamente esas prácticas aperturistas a las penurias que vienen sufriendo sus compatriotas, sobre todo desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2007 y fue sumiendo al mundo en la recesión, y justifica de ese modo el giro de la política de su país hacia un proteccionismo tanto comercial como migratorio. En cuanto a las expectativas e ilusiones colectivas, se recostó en el desprestigio por el que atraviesan los medios tradicionales de comunicación ante la opinión pública y les declaró la guerra.

macri-hillary.jpg Mauricio Macri y Hillary Clinton.

Para el gobierno de Macri, según la prensa nacional aliada, las afinidades con el efecto Trump se localizan en la política de seguridad, uno de los mayores déficits que afirma haber heredado del kirchnerismo. Aduce, según publica La Nación, que en el último año hubo una mínima mejora del país en el ranking global de seguridad y orden "Rule of law index" (de 0,61 a 0,62), que nos sitúa un punto por encima de México y uno por debajo de Malawi. En América del Sur, el mejor posicionado en ese rubro es Uruguay (52) y el peor, Venezuela (110). A nivel mundial, la lista está encabezada por Singapur. Al final, Paquistán.

La ministra Bullrich se puso en sintonía con el mandatario norteamericano y justificó el avance local en el endurecimiento de los controles relacionados con el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y los eventuales mecanismos de expulsión, al apuntarle a ciudadanos ‘peruanos, paraguayos y bolivianos‘ por el aumento del narcotráfico en la Argentina

“En las cárceles federales, el 33 % de presos extranjeros son por delitos federales”, detalló y comentó que quienes provienen de ‘los países productores de algún estupefaciente la relación aumenta enormemente‘.

Que el cónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, haya cuestionado la “ligereza” de las declaraciones de la ministra de Seguridad, no fue óbice para que, con las encuestas a la vista, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de Migraciones, Horacio García, presentaran el sistema de información anticipada de pasajeros (API), con el que, en acuerdo con las líneas aéreas que operan en nuestro país, se intentará impedir la entrada de extranjeros con delitos probados.

El chequeo se utiliza en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos de la Unión Europea. Se sumará al “I-24/7” de Interpol online, el sistema que permite confrontar con toda la base de datos de la Policía Internacional para saber si la persona que ingresa al país tiene pedido de captura por la Justicia nacional o internacional.

cristina_fernandez_kirchner_hillary_clinton.jpg CFK y Hillary Clinton.

La Nación publica que detrás se viene el decreto presidencial que endurece los requisitos para el ingreso de los inmigrantes de otros países y reduce los tiempos para su expulsión, “en momentos en que espadas legislativas del Poder Ejecutivo instalan el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores, un tema enarbolado por Sergio Massa y el Frente Renovador en la campaña que llevó al líder de Pro a la presidencia”, según el matutino. Que le pregunte al Centro de Estudios Legales y Sociales que argumentó bastante sobre el tema y, se supone, promoverá varios recursos de amparo en breve acerca de la improcedencia de un DNU cuando una ley dice algo difernete.

Frigerio fue explícito en el jardín de la sede de Migraciones de Retiro: "La inseguridad, la delincuencia, va a ser uno de los principales desafíos y políticas de nuestro gobierno".

Adelantó en tal sentido La Nación otra medida trascendental que tomará el Presidente: publicará el DNU que modificará las leyes Nº 25.871 de Migraciones y Nº 346 de Ciudadanía. Buscará que el trámite para expulsar a extranjeros que delinquen no se prolongue por “más de 2 meses”. Anticipándose a la polémica, en el Gobierno aclaran que en el caso de que surjan otras modificaciones, que rocen temas referidos al Código Penal, se enviará para ello un proyecto de ley al Congreso. Blablablá mientras no modifiquen la legislación vigente porque un decreto no cambia la ley.

------------------

El trabajo del CELS expone las limitaciones del DNU de Mauricio Macri

------------------

También a la firma del Presidente está un decreto que crea la Comisión Nacional de Fronteras, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de controlar los pasos limítrofes y coordinar las fuerzas de seguridad y control.

Confusiones ideológicas

El jefe del Frente para la Victoria en el Senado, el banfileño rionegrino por adopción Miguel Pichetto, pareció haber dado el aval peronista al paquete de medidas vernáculo decretado, que acentúa el control migratorio, cuando opinó que todo lo que hizo Trump podría ser aplicado tal cual en Argentina.

El kirchnerismo, en cambio, quedó enredado en un galimatías dialéctico. Algunos parangonan al multimillonario norteamericano con el líder popular que dio el apellido al movimiento nacional y popular que permanece vigente en la política argentina aun después de transcurrido más de medio siglo de su muerte. Por ejemplo, Guillermo Moreno quien dijo con todas las letras: “Trump es peronista”, para asegurar a MDZ Radio que "está prometiendo hacer lo que hicimos nosotros".

El ex secretario de Comercio se refería a la defensa de la industria nacional, una de las promesas de campaña más importantes de Trump, que acaba de ratificar durante la ceremonia de asunción diciendo: "De ahora en más primero Estados Unidos, primero Estados Unidos, primero Estados Unidos".

Invadido por el optimismo, Moreno vaticinó: "Ahora, cuando retornemos al poder, ya no tendremos al mundo en contra".

La cultura K trata como sinónimos al populismo y al progresismo, pero hasta cierto punto. Como cuando desde la vereda de las organizaciones de DDHH, Página/12 (vocero K) ilustra su portada dedicada al decreto para construir el muro en la frontera con México, con un letrero puesto sobre una pared que reza: “No dogs, negros y mexicans”. Perón hablaba de Latinoamérica unida y Trump tabica su frontera. El kirchnerismo y el bolivarianismo forjaban la Patria Grande.

El Presidente de USA considera a la frontera del sur en crisis por el “surgimiento sin precedentes de migrantes ilegales provenientes de Centroamérica, que está afectando tanto a México como a Estados Unidos”.

Desde una óptica que los K califican de derecha, quien sigue siendo jefe del bloque del Frente para la Victoria, Pichetto se le acopla e instó, durante una entrevista televisiva en el Canal 26, a "dejar de ser tontos; está cambiando el mundo, es un mundo que se cierra", y puso como ejemplo el "Brexit" votado recientemente por los británicos, que eligieron salir de la Unión Europea.

"Argentina funciona como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú", disparó y en ese contexto, afirmó que Argentina "incorpora esta resaca porque no aplica control migratorio".

Él sostuvo que "Perú resolvió su problema de la seguridad porque en las principales villas la droga está dominada por peruanos", para rematar que "uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria".

Para Bullrich, en cambio, los narcos peruanos y los paraguayos vienen acá a matarse por el control territorial.

Según el Instituto Geográfico Militar, nuestra frontera no marítima tiene una longitud total de 9.678 km, de los cuales 5.308 (55%) nos separan de Chile, cordillera de Los Andes de por medio. Con Brasil hay 1.132 km y Uruguay 887 km. El límite con Paraguay abarca 1.699 km y con Bolivia, 742 km, pero que posee el efecto multiplicador migratorio de conectar a la Argentina con Perú.

Con semejantes distancias terrestres a cubrir se entiende por qué el gobierno empezó por el aire.

Fuente: Urgente24