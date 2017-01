EPE: El consumo de energía no alcanzó el récord en la Provincia de Santa Fe

A instancias del incremento en la tarifa de energía eléctrica –anunciado por el gobierno nacional–, los interrogantes se plantean en torno a qué sucederá en nuestra provincia. Desde el Empresa Provincial de la Energía (EPE) no se pudo determinar cuál será el impacto a nivel local, aunque sabido es que la propia empresa compra energía.

No obstante, un dato relevante es el nivel de consumo que se ha registrado durante este verano en Santa Fe que no alcanzó los niveles récords de febrero de 2016. “En relación con el año pasado no estamos registrando consumos cercanos a los récords. Los registros más altos durante el día se producen durante la siesta y la noche”, indicó Esteban Rezza, a cargo del área de Comunicación de la EPE en diálogo con LT10.

Al respecto, agregó que “este año, en promedio, tenemos una temperatura por debajo de lo que fue en el verano 2015-2016. Intuimos que esta es la razón por la que no se están alcanzado aún niveles récords”.

En ese orden, no desestimó “un cambio cultural y de conciencia en la ciudadanía, y que empecemos a utilizar inteligentemente no sólo los aires acondicionados, sino todos los artefactos tanto en las empresas, los comercios y los hogares”.