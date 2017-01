Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Tras 10 años de que este acto se llevara cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se decidió trasladar su realización a la ciudad de Santa Fe, por ser la única en la Argentina que cuenta con un lugar especialmente consagrado a recordar y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que ayudaron a salvar la vida de miles de judíos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial: el Paseo de los Justos entre las Naciones.

No olvidar

“Estamos muy orgullosos de que Santa Fe haya sido elegida para realizar esta actividad”, señaló el intendente José Corral y aseguró que “el mensaje es claro: la Ciudad es el lugar donde se fundó la República en 1853 con la creación de la Constitución Nacional y sus sucesivas reformas, que dan vida a los derechos de los argentinos”.

En ese contexto, el mandatario local indicó que “Santa Fe es la única ciudad que tiene un lugar como el Paseo de los Justos entre las Naciones, que recuerda y se le da valor a personas no judías que ayudaron en el momento del Holocausto poniendo en riesgo su vida”. Sobre este proyecto que hoy es una realidad, explicó que “fue una idea de la escuela Bialik que el Concejo Municipal tomó, aprobó por unanimidad y que generó mucho interés. Por eso, estamos muy orgullosos que nos acompañen embajadores de muchos países del mundo, además de la comunidad judía de todo el país, entre otras comunidades. Este es un tema de todos, no solo le pasó a un pueblo. Es nuestro deber recordar el horror de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de exterminio ejercitando la memoria colectiva, para que nunca más vuelva a ocurrir”, remarcó.

Daia Santa Fe

Por su parte, Horacio Roitman, presidente de la Daia en Santa Fe afirmó "Esto no es sólo una conmemoración judía; estamos muy emocionados".

"Recordar la historia"

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó que “para nosotros tiene una gran relevancia y es un signo muy importante que la primera vez en la Argentina que este acto se desarrolla fuera de Buenas Aires, se haga en la ciudad de Santa Fe”.

“Esta provincia acogió de manera generosa y hospitalaria a aquellas ocho primeras familias de origen judío que fundaron Moisés Ville y a las miles que llegaron después y que contribuyeron a construir una multiculturalidad que caracteriza a Santa Fe”.

“Estamos aquí para recordar la historia en clave de presente y de futuro y para decir que frente a los genocidios y la discriminación todos somos uno”, agregó.

“La tragedia del Holocausto es responsabilidad del nazismo pero también lo es de la enorme indiferencia del mundo ante el horror del exterminio. La liberación de Auschwitz que hoy conmemoramos es una oportunidad para ejercer nuestro derecho a la memoria y acompañar a las millones de víctimas”, resaltó.

“La memoria del Holocausto nos emplaza se conjuga en tiempo presente, y nos obliga a no olvidar el pasado pero al mismo tiempo a no dejar de advertir lo que sucede en tiempo presente, en un mundo en donde se multiplican las guerras y donde los exterminios y matanzas no cesan”.

Cuna de la República

Claudio Avruj se mostró orgulloso “de haber encontrado eco para poder llevar adelante este acontecimiento, a través de un pedido del presidente Mauricio Macri, a fin de desarrollar políticas federales de Derechos Humanos”.

También, consideró que al realización de este acto en la ciudad de Santa Fe “es un reconocimiento a la capital provincial, que está grabada a fuego en la memoria y en el imaginario de todos los argentinos por el aporte que ha hecho a la construcción de nuestra República, como Cuna de la Constitución Nacional y de todos los procesos de reforma. Santa Fe es emblemática en la historia del pueblo argentino, por ser sector de inmigración judía, como es el caso de Moisés Ville”, expresó.

Asimismo, el funcionario nacional recordó que durante el año pasado “siguiendo con las políticas públicas del Estado Nacional se inauguró el Paseo de los Justos entre las Naciones en Santa Fe”. En esta linea, subrayó que entre la Nación y la Ciudad “existe una relación permanente. Este era el lugar indicado para hacer el acto por primera vez fuera de la ciudad de Buenos Aires”.

Presencias internacionales

Además del intendente José Corral, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj y el gobernador Miguel Lifschitz, participaron del acto el secretario de Gestión Educativa de la Nación, Maximiliano Gulmanelli; el embajador del Estado de Israel, Ilan Sztulman; al embajadora de la República de Eslovenia, Jadranka Sturm Kocjan; y el embajador de Polonia, Ambasador Marek Pernal.

También estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Carlos Fascendini; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti; la secretaria de al Escuela Judicial Argentina del Poder Judicial de la Nación, Claudia Levin; el diputado nacional Hugo Marcucci; el intendente de Paraná, Sergio Varisco; y el presidente de la DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roitman, entre otros miembros de la comunidad judía, representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La convocatoria a este acto fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; junto a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y de Educación y Deportes de la Nación; el Gobierno de la Provincia de Santa Fe; el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe; y las organizaciones que conforman el Capítulo Local Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Sobre el Paseo de los Justos

Ubicado en un área estratégica dentro de la ciudad por su valor paisajístico, en un entorno natural al borde de la Laguna Setúbal, frente al Parque de los Niños; el Paseo de los Justos por las Naciones está definido por un trazado permeable que invita a recorrer senderos que atraviesan treinta ejemplares (uno por cada Justo) de la especie Prunus Pissardi (cerezo), dispuestos en grupos, sobre taludes contenidos con bordillos de hormigón.

Fuente: El Litoral