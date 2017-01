Ed Sheeran vuelve a la Argentina

El músico pelirrojo más famoso del mundo no para de batir récords musicales. Con tan sólo 25 años, Edward Sheeran vendió 22 millones de álbumes en todo el mundo, tiene 4,7 billones de reproducciones en Spotify y 3,5 visitas en su perfil oficial de Youtube.

Después de una primera visita en abril de 2015, cuando cantó con la camiseta de fútbol argentina puesta y llenó el Luna Park en dos ocasiones, el ídolo teen volverá a presentarse en la Argentina el sábado 20 de mayo, esta vez en el Estadio Único de La Plata. La gira que lo llevará por Europa y América latina comenzará en Italia el 17 de marzo y durará hasta junio.

Además de liderar los rankings mundiales de las radios, sus dos nuevos singles, "Castle On The Hill" y "Shape Of You", rompieron el récord de reproducciones en Spotify: en su primer día de lanzamiento se superaron los 13 millones de reproducciones desplazando a One Direction del podio.