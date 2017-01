Ashley Graham: "No me avergüenza tener algunos pozos o celulitis"

Desde los inicios de su carrera como modelo plus size, Ashley Graham (28) se convirtió en la principal adalid de los cuerpos normales y con curvas.

Incluso, cabe recordar, que criticó a los medios que retocaban sus fotos y borraban todo rastro de "imperfecciones". Bajo esta línea de pensamiento, Ashley volvió a la carga con una publicación de lo más aplaudida.

"Yo me ejercito. Hago lo mejor que puedo para comer bien. Amo la piel que tengo. Y no me siento avergonzada por tener algunos pocitos o celulitis, y vos tampoco deberías hacerlo", escribió en su cuenta de Instagram.

Actualmente ella se encuentra de vacaciones en Manila, Filipinas, pero eso no es ningún impedimento para que siga promulgando sus ideas.

