Pago en cuotas: habrá que comparar la tasa de cada tarjeta y de cada banco

Desde el primer día de febrero cambiará por completo el pago en 12 cuotas. ¿Cómo será en la práctica la operatoria? Cuando la persona se acerque a la línea de cajas para pagar, le mostrarán el menú de opciones de tasas de financiación, según qué tarjeta tenga y por qué banco sea emitida, ya que la misma tarjeta tendrá distintas tasas según qué banco sea el emisor.

Si en un escenario de competencia entre bancos las tasas empiezan a ir para abajo, se podría terminar el diferencial de la tarjeta propia del supermercado, que solía tener la tasa más baja. El consumo de electro de producción nacional seguirá encarrilándose a través de Ahora 12 y Ahora 18 de jueves a domingos (para compra de celulares es todos los días), ya que el plan vence el 31 de marzo, aunque es optativo y no obligatorio. Muchos aprovecharán esta iniciativa porque tienen dudas de que el Ahora 12 continúe. "Aún no está definido porque hace menos de 20 días anunciamos Ahora 18. Entiendo que se trabajará para prorrogarlo. Habrá que esperar.



Continúan ambos programas porque ofrecen financiamiento (menor tasa directa) a comercios que no podrían conseguir ese costo de otra manera. Es un programa voluntario donde el comercio que quiere se inscribe a través de Atacyc (la cámara que nuclea a las tarjetas de crédito). Le sirve fundamentalmente a los comercios chicos que no tienen espalda para negociar buenas tasas directas con las tarjetas", señalan fuentes oficiales.

‘Cuotizar’ hasta fin de mes

Por otra parte, como esta norma comienza a aplicarse desde el primero de febrero, muchos tarjetahabientes aprovechan estos últimos días de enero para ‘cuotizar’ sin interés antes de que se ponga en práctica la resolución. Una aclaración importante es que cuando hacen referencia a pago contado significa no sólo en efectivo, sino también con débito o crédito, pero en un solo pago.

"Quien tenga liquidez pagará al contado, pero sino puede ser un bumerán contra el consumo. Se va a demostrar en el corto plazo qué tan sensible es el consumo en algunas categorías a la financiación en cuotas sin interés, que la gente ya lo tenía como un derecho adquirido desde la época del kirchnerismo. Quizás puedan volver las cuotas más largas, como las 36 cuotas, pero con interés, claro está", advierten en el sector del retail, donde remarcan que esta decisión empuja a desbancarizar, ya que incentiva el efectivo, al igual que la quita de 5% en la devolución con débito.



Se comenta en el ambiente que las cadenas de electrodomésticos habrían sido las que más empujaron esta resolución y más fácil la pueden implementar. Se habla de una especie de acuerdo de palabra con el gobierno bajar entre 5 y 6% los valores por pago contado. En el mercado dicen que son quienes más fácil pueden implementar esta resolución, ya que su surtido de productos es mucho menor que el de un hipermercado, que vende 40.000 artículos.



Por lo pronto, el secretario de Comercio, Miguel Braun, tuvo que reconocer ayer que la decisión del Gobierno de exigir a los comercios diferenciar el precio contado y en cuotas no garantiza que bajen los precios.

En rigor de verdad, en el mercado estiman que los pagos en 12 cuotas aumentarán en promedio entre un 22 y un 23%, según pudo saber este diario por fuentes del retail, en estricto off the record.



¿Por qué este porcentaje? Es lo que les cobran las tarjetas de crédito por la financiación a los comercios, aunque varía de acuerdo al banco emisor y a la cantidad de cuotas. Hasta ahora, incluso había una tasa sugerida para que le cobren al cliente, que en varios casos era del 30%, de modo que el comercio se gane 7 puntos extra sobre los 23 que les cobraban a ellos, pero algunos cobraban 34 y otros hasta 40%. "Esto te destruye por completo el nivel de ingreso que tenían por gestión de tasa, ya que se va a traslucir qué tasa es la que cobra cada intermediario. Esta resolución te reconfigura por completo la relación con la industria, que te fijaba el precio sugerido de venta", señalan las fuentes conocedoras del sector.



La trampa que se solía hacer era poner cuotas sin interés, pero inflar hasta 40% el precio del producto, con lo cual quien corría con desventaja era la persona de menos recursos, que no tiene acceso a una tarjeta de crédito, porque no califica crediticiamente. El tema es que en la Argentina de hoy los precios raramente bajan, más en un escenario con futuros aumentos de precios en los servicios y paritarias que se vienen.

Fuente: Cronista