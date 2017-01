Blanqueo: si ingresó y no pagó impuesto antes del cierre, ahora le cuesta 15%

ECONOMÍA 27/01/2017 Dolores OLIVEIRA

Quienes no pagaron el impuesto al cierre del 30 de diciembre, porque no se completó el circuito bancario o no tenían los fondos, ahora no pueden cancelar ni modificar nada