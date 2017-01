Macabro: vecinos tienen pruebas de que Charlotte Caniggia hace magia negra

Charlotte Caniggia le puso punto final a su dramática relación con Loan, a quienes muchos tildaron de "buscafama". Su padre, Claudio Caniggia, encaró al cantante y ella no soportó que se metan en su vida. "No funcionó. Fueron seis meses de noviazgo intenso. Fue una relación con mucha piel, de pasión, pero creo que también hubo amor. Pudimos conocernos y allí surgieron diferencias. Mi familia nunca lo quiso y eso influyó, pesaba mucho. Cuesta conseguir a alguien que te guste y además que tu familia lo acepte, pero eso no pasó. No lo aceptaron ni mis padres, ni tampoco mi hermano", dijo en diálogo con Caras.

El apellido de la familia está en boca de todos por el escándalo y ahora se sumó una fuerte acusación. Los vecinos de la casa que Charlotte ocupa en Villa Carlos Paz dijeron que ella y su entorno practican magia negra.

En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, dieron detalles de la denuncia: "Los vecinos que viven al lado del terreno donde Charlotte estaciona su auto vieron a la joven junto a un hombre de pelo largo y rubio (posiblemente Cristian Villalba, un amigo de la familia Caniggia con conocimientos en la materia) colocando objetos en el suelo y hablando en lenguas desconocidas. Horas después, encontraron botellas de champán, dos copas, velas negras y rojas en forma de cuerpo humano, carne picada caliente, fotos de Charlotte y de su exnovio Loan, un cenicero, un cigarrillo y un habano". ¡Tremendo!

Pero no es la primera vez que se los acusa de un hecho así. En 2014, Gonzalo Nannis, tío de Charlotte y Alexander, aseguró que en la casa que habitaban aparecieron aves muertas. "Compraron una gallina vaya a saber con qué fines", dijo. Al enterarse, los mellizos contaron que la adoptaron como mascota porque "estaban aburridos".