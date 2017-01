Cómo vencer la timidez de una vez por todas

Por razones obvias, es uno de los colectivos sociales más incomprendidos.

Y decimos "razones obvias" porque justamente lo que ellos quieren es pasar desapercibidos. Si a eso le sumamos que vivimos en una sociedad en la que se valora destacarse y donde abunda el autobombo, entonces se entiende que se sepa muy poco de ellos.

Ser tímido puede traer muchos problemas en la vida, aunque para quien no lo es pueda parecer una pequeñez.

Tal vez "problemas" no sea la palabra indicada, pero sin duda te condiciona y te limita. Quienes la padecen hasta pueden considerarlo una discapacidad. No poder hablar en público o sentir ansiedad a la hora de conocer gente, puede ser comparado con no poder caminar, porque en definitiva es no poder hacer algo que los demás sí pueden.

Es común confundir timidez con introversión, así que lo primero es distinguir ambos términos: Los introvertidos son personas que prefieren las actividades solitarias, pero no porque temen encuentros sociales; los tímidos, en cambio, ansían más contacto social pero tienen temor a ser rechazados o ser juzgados por los demás.



Pero vamos a explicarlo más en detalle.



Si tenemos que definir a la timidez, deberíamos decir que "es el sentimiento de inseguridad, miedo o ansiedad que algunas personas sufren en determinadas situaciones sociales por miedo a ser rechazadas, humilladas o juzgadas de forma negativa."

Esa sensación lleva a las personas tímidas a cerrarse en sí mismas y a no relacionarse con los demás, lo cual causa ansiedad y se convierte en un círculo vicioso.



Cuando la timidez es tan grave que complica el desempeño normal de la vida (no se puede estudiar una carrera universitaria, afecta el desempeño laboral, no nos permite salir de casa), entonces es un problema y pasa a considerarse una fobia social.

Estos trastornos tienen varios síntomas físicos y requiere tratamiento psicológico.



Lo primero que te va a sorprender es que entre el 40 y el 60% de los adultos afirman ser personas tímidas.



Lo que ocurre es que es algo de lo que la gente no habla, porque justamente de eso se trata ser tímido.

Pero la verdad es que la mayoría de la gente es tímida de alguna u otra manera, en alguna u otra situación.

Todo el mundo siente nervios, hasta los actores, el tema es poder superarlos y usarlos a nuestro favor. Habrá quienes dicen que hasta lograron llegar a disfrutarlos.

Entonces, es importante saber en qué situaciones te ponés nervioso. ¿Al hablar frente a muchas personas? ¿Al entablar una conversación con el sexo opuesto? ¿Cuándo te preguntan algo sobre vos?

Para combatir la timidez hay que comprenderla.

Dicen que la mayor responsabilidad de que seas tímido es por los padres.

Según un estudio del Dr. Philip Zimbardo, un reconocido psicólogo social, la incidencia de timidez es distinta en cada país.

El país menor porcentaje de tímidos es Israel (con el 30%), mientras que el tiene más tímidos es Japón (el 60%).



La diferencia entre ambos países, según Zimbardo, se debe principalmente a la forma la forma en que los padres tratan a sus hijos.



En Japón, si un niño hace algo bien, el mérito es de los padres (o de los profesores o tutores, como sea, de un adulto) .Pero si fracasa, entonces la culpa es del niño.



En Israel es al revés. Si hace algo bien, es mérito del niño y si algo sale mal, es por alguna otra razón que no tiene que ver con sus capacidades.

Algo que te va a alegrar es saber que la timidez y la valentía son lo mismo, ya que ambas están provocadas por la misma sustancia: la adrenalina.



Si bien parecen reacciones distintas, biológicamente tu cuerpo se comporta de la misma forma. Lo distinto son tus expectativas: cuando esperas que algo malo ocurra, te invaden el miedo y la ansiedad. Pero cuando anticipas un final feliz, sonríes de excitación.



Muchos oradores públicos sienten tensión antes de hablar frente a una audiencia, pero ellos interpretan los nervios como excitación.



3 pasos para superar la timidez:



1. Hacé una lista de las situaciones que te provocan ansiedad



Tenés que ser lo más específico posible y cuando tengas al menos 7 pasá al punto 2.

2. Dividí cada situación en niveles



Las fobias se superan gradualmente. Si de una querés hablar adelante de 1.000 personas, es más que probable que la pases muy mal y eso te juegue en contra en el futuro.

Por ejemplo, supongamos que te da miedo hablar con el kiosquero de tu barrio.

Hacelo de a poco: un día le decís "hola"; otro día le decís "hola" y le preguntás cómo anda; al tercer día le decís "hola", le preguntás "cómo anda" y también "¿cómo anda el negocio?"

Tratá de mirarlo siempre a los ojos y sonreíle. No importa si es una persona amistosa o no, si le cae bien tu comentario o no, eso es problema de él o ella.

3. Superar el miedo



Con la timidez ninguna batalla es una victoria definitiva. Hay recaídas, podés sentir que estás mejorando y enfrentarte a una nueva situación que te genere timidez.

Es normal. Pero ahora tenés herramientas para superarlo. Cuando el miedo te paralice, recordá que es parte de tu aprendijaze y traé a tu mente todas esas veces que tuviste miedo y pudiste superarlo. Como la vez que hablaste con el kiosquero.



Y tené en cuenta que a veces se gana... y a veces se aprende.

No es un camino fácil, pero nada que sea fácil vale la pena.