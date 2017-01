Cande Ruggeri habló sobre Rodrigo Noya y la embarró más: “Podemos salir con alguien distinto. Yo estuve con chicos que no tenían auto”

Cande Ruggeri y Rodrigo Noya tuvieron a todo el país en vilo cuando la semana pasada fingieron un romance en las redes sociales. Todo ocurrió cuando una marca de desodorantes masculinos los contrató para realizar una publicidad, hacerse pasar por novios y “romper con los prejuicios”, haciendo hincapié en que una chica linda puede salir con un chico feo.

Sin embargo, el país se dividió con las opiniones ya que para algunos el mensaje que quisieron enviar no rompía con ningún prejuicio, sino que generaba más. Ahora, una panelista de Intrusos habló con Cande para aclarar la situación, pero parece que la embarró aún más.

“¿Por qué no podemos salir con alguien distinto? Todos podemos estar con cualquiera y ese es el tema”, comenzó diciendo Cande Ruggeri. Además, agregó: “¿Por qué tenés que ver a un chico que sea lindo, con seis abdominales? No, a nosotras nos gusta que nos abra la puerta, que nos haga reír, te juro que pasa más por ahí que por el físico”.

Sin embargo, cuando la panelista le preguntó si ella estaría con alguien así, la ex participante del Bailando generó polémica y respondió: “Estuve con chicos así. Estuve además con chicos que por ahí no tenían auto o los tenía que pasar a buscar yo por sus casas. Y la verdad es que a mi eso no me importa, la verdad es que yo veo lo de adentro, que me hagan reír, que sean buenos conmigo, y nada más”