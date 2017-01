Cómo obtuvo Oscar Parrilli los 88 CDs con las escuchas que ordenó el juez Ariel Lijo

El 11 de octubre de 2016 a las 11.15, Roberto Boico, el abogado defensor del último jefe de los espías kirchneristas, Oscar Isidro Parrilli, se presentó ante la secretaría 8 del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. En ese lugar se lo investiga a Parrilli por el delito de encubrimiento por la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que él dirigía en el proceso de búsqueda del narcotraficante Esteban Ibar Pérez Corradi.

Aquella mañana de octubre del año pasado, Boico dejó un escrito en la causa 481/2016 cuyo título es "Solicita entrega de escuchas telefónicas bajo soporte material o su respectiva desgrabación". Para entonces Parrilli sabía que había escuchas de su teléfono celular ordenadas por Lijo.

El escrito -al que Infobae accedió en fuentes judiciales- presentado por Boico tiene cinco puntos:

El primero hace referencia a que Lijo no había fijado aún la fecha de la indagatoria que había sido postergada a pedido del propio imputado Parrilli.

En el segundo el abogado Boico señaló que mientras esperaban la fecha de la indagatoria "la defensa necesita contar con las eventuales desgrabaciones de las escuchas directas que lucen ordenadas en la causa, con sus respectiva prórroga, en su defecto la entrega de CDs para ser escuchados por la defensa, si es que no obran constancias escritas de la desgrabación".

En el tercer punto el abogado de Parrilli explicó que ese material "resulta dirimente contar con tales elementos para ejercer adecuadamente al defensa".

En el cuarto punto solicita que le juzgado le diga cómo recibirá el material y se ofrece a aportar tanto CDs como un pen drive para obtener la copia.

En el quinto punto autoriza a la abogada Julia Dombroswki a realizar el trámite para retirar las escuchas.

En el escrito Boico deja en claro que estaba al tanto que en la causa había escuchas. Según pudo reconstruir Infobae, la causa se inició el 18 de enero de 2016, al día siguiente la legisladora Graciela Ocaña ratificó personalmente la denuncia.

La denuncia que dio comienzo a la causa señalaba que la AFI en manos de Parrilli había recibido información sobre el paradero de Pérez Corradi en Paraguay y no había hecho nada al respecto. La información surgió a partir del cambio de gobierno que se dio en diciembre de 2015.

Desde que se hizo la denuncia hasta que el 19 de junio de 2016 Pérez Corradi fue detenido en Paraguay, en la causa se sumaron varios informes de la AFI sobre cómo fue el trámite en ese organismo de la utilización de la información que daba cuenta de la ubicación del narcotraficante buscado.

Cuando Pérez Corradi es detenido, se corroboran los datos que el informante había aportado y que la AFI no había usado. Es entonces que, según fuentes judiciales, el juez decide intervenir los teléfonos de las personas que en la AFI había tenido relación con el caso.

Uno de los teléfonos pinchados fue el de Parrilli, otro era de Emiliano Rodríguez quien fuera Director de Asuntos Judiciales durante de la AFI en el kirchnerismo. La intervención de esas líneas duró desde el 24 de junio hasta el 21 de septiembre de 2016.

Una de esas escuchas es aquella en a que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner habla con Parrilli y se la nota preocupada por el contenido del reportaje que el ex jefe del espionaje del kirchnerismo entre 2003 y 2014 Antonio "Jaime" Stiuso, había dado al diario La Nación. En aquel reportaje publicado el 11 de julio de 2016 el espía dijo que "los Kirchner tenían servicios paralelos que armaban carpetazos". En el diálogo con Parrilli la ex presidente pregunta por el armado de causas contra Stiuso y luego se rectifica. A partir de un informe hecho por la AFI sobre el contenido de las escuchas, el fiscal Guillermo Marijuán hizo una denuncia respecto de la posibilidad de "armado de causas". Ese caso cayó por sorteo en el juzgado de Sebastián Casanello e interviene el fiscal Franco Picardi.

El pedido de Parrilli a Lijo para conseguir las escuchas de la causa fue respondido en dos tandas. El 21 de octubre de 2016 la abogada Dombrowski retiró del juzgado los CDs numerados del 1 al 50. Seis días después, el 27 de octubre de 2016, la misma abogada se llevó los CDs numerados del 51 al 88. Desde ese día Parrilli tiene en su poder el resultado de las escuchas ordenadas por la actuación de la AFI respecto de Pérez Corradi.

Una vez conocida la escucha en la que la ex presidente le dice "pelotudo" Parrilli hizo contraatacó y publicó un comunicado en el que acusó al macrismo de estar detrás de la realización y difusión de las escuchas y aseguró: "Estamos asistiendo a una suerte de Watergate autóctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores".

Según las constancias del expediente donde Parrilli está imputado, no es este un caso de "causas judiciales truchas".

Si el último jefe de los espías kirchneristas tenía esa sospecha podría haber hecho-explican en Tribunales- un planteo de nulidad de las escuchas antes, durante o después de su indagatoria, que finalmente y luego de varias postergaciones se concretó el 1 de noviembre de 2016, días después de haber recibido los 88 CDs con las conversaciones telefónicas que mantuvo entre junio y septiembre del año pasado.

Fuente: Infobae