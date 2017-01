Lácteos más caros, tamberos sin beneficios

En las góndolas de los supermercados ya empieza a detectarse un aumento de precios en los productos lácteos como consecuencia de la crisis hídrica. No obstante, Marcelo Aimaro presidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe; aseguró al aire de Radio Uno 101.3 que “no estamos relevando los aumentos en góndola” por lo que no puede informar el porcentaje del incremento. Pero sí lamentar que como es costumbre ante estas situaciones, “al productor no le llega nada”.



Desde el sector, piden que se de un “ordenamiento de la lechería a nivel país para que no ocurran estos vaivenes que, lamentablemente, sufrimos los dos eslabones de la cadena más castigados que son los productores y los consumidores”.



Aimaro aseguró que la situación de los tambos “es muy crítica” dada la “falta de rentabilidad a la que se le suman las inclemencias climáticas”. Como consecuencia de ello, se detecta una disminución de entre un millón y un millón y medio de litros producidos; lo que implica una caída del 20 y 25%.



Ante el aumento de precios, el Presidente de la Mesa Provincial de Lechería aseguró que existen varias situaciones. Por un lado, “los costos nuestros se han ido por las nubes y también los de la industria que está sufriendo la falta de materia prima”. Por otro, “están los oportunistas de siempre que van a hacer el gran negocio”.

Fuente: Agenciafe