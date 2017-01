Cuáles son los destinos de los viajes oficiales de los senadores

El año pasado, en viáticos para los viajes oficiales, la Cámara alta destinó u$s 48 mil y 31 mil euros; y para pasajes al exterior, $ 6,8 millones. En 2015 se gastó un 30% más

Panamá fue una constante del 2016 argentino. No sólo por la investigación periodística que involucró al presidente Mauricio Macri, entre otros líderes mundiales, por cuentas off shore. También fue el destino predilecto de los viajes oficiales de los senadores. De 70 pasajes comprados por la Cámara alta, bajo la administración de Gabriela Michetti, unos 16 fueron con el país caribeño impreso en el ticket. La razón: allí funciona el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

El año anterior, el 2015, el último con el Senado bajo el mando de Amado Boudou, con 20 vuelos, Panamá también había liderado el ranking de viajes oficiales. Ahora bien, con la administración de Cambiemos llegó el ajuste: en viáticos se recortó un promedio de 30%.

Estos datos surgen del registro de viajes oficiales, difundido en su web por el Senado desde que, nobleza obliga, llegó el investigado judicialmente Boudou. En su informe de gestión, su sucesora Michetti, aclara que su primer medida fue buscar achicar los gastos de los viajes al exterior.

El año pasado, el Senado destinó $ 6.740.725 en pasajes, cuando en el 2015, año electoral que igual no impidió la salida del país de varios legisladores, había ascendido a $9.610.272.

Por otra parte, bajo la administración Boudou se habían repartido en viáticos para sus días fuera del país u$s 69.850 y 42.900 euros. En el 2016 fueron u$s 42.900 y 31.200 para los gastos en el viejo continente. El recorte de Michetti fue del 38% en el caso de dólares y un 27% en euros.

En total, sumando el gasto en pasajes, según el informe de la actual Vicepresidenta, el Senado destinó en total para los viajes en su primer año unos u$s 133.900 (antes habían sido u$s 182.117) y 40.290 euros (el año anterior, 73.350). En el registro detallado de viáticos no figura el costo de los pasajes. Ni tampoco incluye los viajes de la propia Vicepresidenta ya que solo comprende a los senadores.

Sacando la sede del Parlatino, los Estados Unidos es el segundo destino de los senadores. Se abonaron nueve pasajes, principalmente para asistir a Naciones Unidas y otros dos como veedores de las elecciones que ganó Donald Trump fueron Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca).

Al edificio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, fueron 7 legisladores; misma cantidad que al vecino Uruguay. Completan el Top5: Chile (6 boletos) e Inglaterra (5).

Las más viajeras son, casualmente, coterráneas. Liliana Fellner (PJ-FpV) y Silvia Giacoppo (UCR), ambas de Jujuy, tomaron el año pasado siete vuelos oficiales. Panamá, de nuevo, es la constante. La peronista repite el primer puesto por segundo año consecutivo: en el 2015 había realizado una decena de viajes oficiales.

Federico Pinedo (PRO) es el tercero con más vuelos encima del 2016: al presidente provisional del Senado le dieron viáticos para seis incursiones. Y su par salteño Rodolfo Urtubey (PJ-FpV), realizó cuatro viajes oficiales.

Fuente: Cronista