Cande Tinelli contó la razón por la cual a los 26 sigue viviendo con su papá

Cande Tinelli contó uno de sus proyectos personales para este año y dijo: “Cuando termine el verano voy a mudarme. Al menos ese es el plan. Creo que es el momento justo”.

Cabe destacar que Cande tiene 26 años, y tanto ella como sus hermanos eligen seguir viviendo junto a Marcelo Tinelli. Por todo lo que se dice en las redes sociales, fue consultada sobre si “Su papá la mantenía” y ella respondió: “Yo tengo mi trabajo“. “Gente resentida hay en todos lados. Puede ser, seguramente piensen que me tatúo porque no voy a tener que trabajar nunca. No me afecta“, disparó.