Ángela Torres: "Me tengo que cuidar de cada palabra porque Lali tiene unas fans..."

Aunque el presente las encuentra reconciliadas, aun flota en el recuerdo el comentado enfrentamiento que Angela Torres protagonizó con Lali Espósito. Por ese motivo, durante una entrevista con Infama, Ángela fue consultada sobre aquel conflicto y explicó qué fue lo que las distanció, al tiempo que reveló el "temor" que tiene al hablar de su colega por la reacción que pueden tener sus seguidoras.

Luego de revelar que una de las cosas que más le molestan del medio son las mentiras, la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres empezó por desmentir el rumor que hablaba de la presunta crisis de nervios que sufrió al enterarse de que Lali ocuparía momentáneamente un lugar en el jurado del Bailando, justo cuando a ella le tocaba participar y la relación entre ambas era nula.

"Fue mentira. ¿Si me sirvió? No me sirvió para nada. No la pasé bien, la pasé mal, y eso no está bueno. Cuando la pasás mal, es mejor irte", señaló Ángela.

"Ambas podíamos seguir nuestras vidas sin que eso mejorara y en algún momento la vida nos iba a encontrar e íbamos a sentarnos a charlas como dos personas adultas sin todo ese escándalo alrededor, que a mí me hizo sentir muy incómoda", agregó.

A la hora de recordar los motivos que la alejaron de Lali, la estrella teen aseguró que no hubo ninguna causa en particular, aunque sí recordó el derrotero que le enfrió la amistad.

"Yo venía de trabajar un año antes con Lali (en 'Solamente vos') y habíamos sido muy amigas. Pasó un año, fue tu 'Cara me Suena' y tuvimos la mejor: nos queríamos, nos veíamos, nos saludábamos, nos abrazábamos. Después llegó 'Esperanza Mía', empezamos divino y de un momento para el otro, nos distanciamos. Dejamos de tener la confianza que teníamos y de sentirnos tan cómodas. ¿Si algo pasó? No, juro que no", reveló.

Posteriormente, ya evidenciando cierta incomodidad y buscando ponerle un punto final al tema, Ángela reconoció que buscaba cuidar las palabras que utilizaba al referirse a Lali por el "temor" que le genera la reacción de las fans de la cantante: "Yo me tengo que cuidar de cada palabra porque tiene unas fans muy intensas. Y si no, me matan".