Gustavo Arribas fue a Tribunales, pero no aportó nuevas pruebas para defenderse

El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py para intentar defenderse de las denuncias en su contra por haber recibido presuntas coimas de la constructora Odebrecht en 2013. Arribas llegó antes del mediodia y fue hasta el despacho del juez Ariel Lijo, que tiene la causa momentáneamente porque subroga durante la feria judicial a su par Rodolfo Canicoba Corral, como había anticipado Clarín. Aunque había cierta expectativa por lo que podía aportar ayer en el expediente, el jefe de la AFI no declaró ni llevó nueva documentación para despegarse del caso.

Según fuentes judiciales, sólo dejó un escrito en el que se puso a disposición de la Justicia, fijó un domicilio y además pidió tener acceso al expediente para empezar a elaborar una defensa. Arribas, que llegó en una camioneta negra, escoltado por otro vehículo y acompañado de sus custodios, su abogado y su vocero, se llevó fotocopías de toda la causa.

Ayer, sus defensores analizaban el material y preparaban una presentación judicial con pruebas para intentar desvincular al jefe de la inteligencia del caso de los pagos sospechosos. Entre hoy y mañana, según dijeron en el entorno del funcionario, sus abogados presentarán esa documentación ante el juez Lijo.

Tras salir del despacho de Lijo -estuvo menos de una hora-, Arribas improvisó una breve conferencia de prensa "Todas las cosas que tenga que presentar las voy a presentar en el expediente judicial", adelantó. El jefe de la AFI se mostró seguro en su paso por Tribunales, pese a que en el Gobierno venían evaluando si era beneficioso que hiciera declaraciones ante la prensa. Arribas, de bajo perfil, no tenía experiencia previa en enfrentar a los medios. "He venido a ponerme a disposición de la Justicia, que es mi obligación como funcionario público”, agregó.

Arribas está imputado por el fiscal Federico Delgado, luego de que la diputada Elisa Carrió lo denunciara por una investigación del diario La Nación que aseguró que el jefe de la AFI recibió US$ 600.000 a través de cinco pagos del cambista brasilero Fernando Meirelles, investigado por el Lava Jato.

El jefe de la AFI solo reconoció un pago por US$ 70.496 y lo adjudicó a la venta de un departamento en Brasil. En un comunicado de prensa que difundió tras volver de sus vacaciones, se defendió pero no mostró la escritura de esa venta, según dijo, porque el comprador le “solicitó la reserva del caso” por tratarse de una operación comercial privada”. Aunque se esperaba que ante la Justicia presentara la escritura, ayer no lo hizo. En esa defensa incluyó un mail del banco Credit Suise en el que la entidad asegura que solo se depositó un pago por US$ 70.946.

El fiscal Delgado, que no estuvo ayer durante la presentación de Arribas ante Lijo, había solicitado en el dictamen que emitió cuando lo imputó, que el juez le tome declaración a Meirelles vía Skype y que se incorpore el testimonio de Marcelo Odebrecht ante la Justicia de los Estados Unidos, entre otras medidas.

Con la presentación judicial, Arribas pareció cumplir con los reclamos, no solo de la oposición, sino también de Cambiemos - incluída Carrió- que le pedían que se presentara de manera espontánea para despejar las dudas sobre su situación en la Justicia.

Mauricio Macri también lo defendió. En una conferencia de prensa dijo que el jefe de la AFI iba a “traer los papeles el día 23 (de enero) cuando el brasileño vuelva de sus vacaciones demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meirelles ese dinero”. Un dato: en Brasil la compra y venta de propiedades se realiza en reales.

El jefe de la AFI, de profesión contador, es amigo del Presidente y vive en el departamento que ocupaba antes de llegar a la Casa Rosada. Ayer, tras su presentación en la Justicia, Arribas negó “rotundamente” los pagos irregulares y dijo que "no es la primera vez" que quieren "difamarlo" desde que está al frente de la agencia de espías.

