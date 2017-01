Un medio inglés NINGUNEÓ a Graciela Alfano y ella lo fulminó con su respuesta

La artista argentina fue reconocida en el DailyMail, un sitio de noticias inglés, por su escultura figura a los 64 años. Sin embargo, pusieron en duda que sea todo natural.

“La actriz, de 64 años, aturde a los fans compartiendo fotos desnudas de su impecable cuerpo e insiste en que todo se reduce a ‘una vida sana’ (pero no todo el mundo está convencido)”, fue el título que el medio le puso a la nota de Graciela Alfano. Ella, que nunca se queda callada y siempre dice lo que piensa, habló al respecto.

La vedette dialogó con TeleShow y esto fue lo que dijo al respecto: “Nunca dije que era sólo producto de una vida sana, esa es una interpretación de ellos, pero sin una vida saludable no es posible tener el cuerpo que tengo”.

Fiel a su estilo, luego agregó: “Cada uno tiene derecho a interpretar lo que se le de la gana. Hay muchos factores, es un poco inmaduro pensar que es uno solo, porque la cirugía tampoco hace milagros, algunas partes no las levantás más”.

La artista, que forma parte de Los Corruptelli, una de las obras a las que mejor le está yendo en la temporada de Villa Carlos Paz, aseguró que sí se operó: “claro que sí, también me tiño las canas, hago radiofrecuencia… las cosas que tenemos al alcance para ser mas bellos”.

Para lucir con ese cuerpo a los 64 años, tiene una rutina sana de vida: “Nado todos los días una hora y media. Es un ejercicio muy bueno para las personas más grandes porque no tenés que llevar peso y al mismo tiempo te elonga. También hace años que voy a médicos nutricionistas. Siempre fui una persona muy cuidadosa de mi cuerpo porque sabía que me tiene que durar hasta el final”.

“La dieta la voy modificando con la edad. Esto no implica no tener permisos… tengo permitidos para festejar… fin de año, por supuesto. También hago meditación que te va sacando toda la porquería de la cabeza, los malos pensamientos -los malos para uno- tipo picasesos. Muchas veces los problemas no tienen solución y te bajan la energía, y uno la necesita para tener una buena autoestima, porque sin una buena autoestima no te cuidás”, concluyó Graciela.