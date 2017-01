El extraño caso de las mellizas a las que nadie les cree que sean hermanas

Cuando las niñas nacieron el pasado 23 de abril, sus padres por supuesto que quedaron soprendidos.

"Cuando Kalani salió pensé que tenía albinismo porque era completamente blanca, pero pregunté a los doctores y me dijeron que no. Yo seguía pensando que iría cogiendo color, pero no lo hizo", explicó Meyer.



Según explica la doctora Segal, "puede ser que un niño herede ciertos genes de ambos padres y el otro herede conjuntos de genes de uno de ellos. Y eso explica los diferentes tonos" añadió. "Es lo que pasa en los gemelos normales: pueden ser completamente distintos el uno del otro. Simplemente heredan diferentes conjuntos de genes. Un niño tiene los más claros y otro los más oscuros".

Kalani y Jarani incluso tienen personalidades diferentes.



"Kalani es salvaje y está llena de energía y a Jarani le gusta quedarse acurrucada", exlpica Meyer. "Kalani gatea atodos lados y quiere estar en todos lados, pero Jarani quiere estar siempre a upa".



Las nenas tienen un hermano de 7 años, Talan, que les lee cada noche.



"Es el mejor hermano mayor", dice Meyer sobre su hijo, que tuvo con otro padre."Él no ve diferencias entre ellas, es daltónico".



"La gente de mi país, Estados Unidos, tiene mucho que aprender de mi hijo. Él es inocente, él no entiende las tensiones racionales, porque para él no importan, como no le deberían importar a nadie".