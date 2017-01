Eduardo Duhalde: "Néstor era peor que Cristina, un día vi cómo le pegó a un secretario"

Una de las personas que conoció de cerca a los Kirchner es Eduardo Duhalde. Según declaró en diálogo con Jonathan Viale en radio La Red, no le sorprenden los modos de la ex mandataria. "Yo no le conozco ninguna amiga; cuando estuvo en el Congreso no cosechó ninguna amistad", aseguró.

Sin embargo, de acuerdo a la visión de Duhalde, el ex presidente Néstor Kirchner solía ser aún más agresivo con sus colaboradores. A modo de ejemplo, el otrora gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó algunas anécdotas.

"Yo lo he visto en la Embajada de España sacar a patadas a un secretario. Y un día entró un colaborador para que firmara unos papeles y le pegó", lanzó.