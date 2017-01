Es horrible,todos lo saben y nadie lo quiere admitir

7. Criar a los niños es una pesadilla

No podemos negar que tener un hijo es el sueño de muchas personas; el milagro de la vida es algo fenomenal, por lo que una gran mayoría se siente orgullosa de perpetuar la especie humana. Lo malo viene cuando finalmente tenemos al niño en casa; cuando es un bebé no para de llorar por diversos motivos, por lo que nuestro sueño es escaso. ¿Y cuando ha crecido un poco? Si no lo educamos bien su comportamiento puede crearnos más de un quebradero de cabeza.