Por el referendo, Puigdemont le pidió a Bruselas ser parte de la solución

El presidente catalán busca realizar en septiembre un referendo vinculante sobre la independencia catalana pese a no contar con el aval del Ejecutivo español, y avisó a Europa que debe "ser parte de la solución"

Ante el choque que se avecina entre el gobierno regional de Cataluña y el Ejecutivo de España, el dirigente independentista advirtió que Europa "no podrá mirar hacia otro lado, sino que deberá ser parte de la solución".

"Si el referéndum es acordado, mejor, si no es el caso, lo organizaremos igualmente", dijo Puigdemont, quien ofreció una conferencia en la sede del Parlamento Europeo para explicar el proceso de secesión catalán.



Además, ratificó que su objetivo es que la norteña región de España siga siendo parte de la Unión Europea (UE): "Si Cataluña es un estado, lo será dentro de la UE. No consideramos otro escenario", indicó.



"Lo que está en juego no es la independencia sino la democracia, este es un problema europeo", sostuvo Puigdemont en otro tramo de su exposición, tras explicar las penas a las que se enfrenta su sucesor y principal impulsor de la secesión, Artur Mas y otros dirigentes por permitir a los catalanes expresar su opinión.

Puigdemont brindó una conferencia en Bruselas, a la que asistieron diputados europeos, con la intención de situar a Cataluña en el centro de la agenda de la UE en un momento en el que el Brexit concentra casi toda la atención y los socios europeos miran con recelo el ascenso de los ultranacionalistas en Holanda, Francia y Alemania, donde este año se celebran elecciones.



Una de las principales diferencia de estos movimientos centrífugos con el nacionalismo catalán es que este último es europeísta.

A pesar de que el acto se celebró en una sala de la Eurocámara, el gobierno catalán no contó con el respaldo de las autoridades europeas. El gobierno español de Mariano Rajoy había presionado en ese sentido.



El jefe de la delegación de su Partido Popular, Esteban González Pons, pidió previamente a los eurodiputados que no acudieran al evento para evitar que su asistencia sea utilizada como muestra de apoyo.