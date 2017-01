La esposa de Fillon ganó 500.000 euros como "ñoqui"

La mujer de François Fillon, el ex primer ministro conservador francés y favorito para las presidenciales del próximo mes de mayo, tuvo durante ocho años un empleo ficticio como asistente parlamentaria que le permitió ganar 500.000 euros de dinero público, reveló "Le Canard Enchaîné".



Penelope Fillon estuvo formalmente contratada entre 1998 y 2002 como colaboradora de su marido, que era entonces diputado, pero no tenía en la práctica ninguna misión ni en la Asamblea Nacional ni en la circunscripción electoral, de acuerdo con una investigación del semanario.



Su sueldo, que era de 3.900 euros brutos al mes hasta 2001, fue elevado a 4.600 al año siguiente.



En Francia, los parlamentarios pueden disponer de una financiación (9.561 euros al mes actualmente) para contratar hasta a cinco colaboradores como asistentes para el ejercicio del cargo, y no es ilegal hacerlo con familiares.

En mayo de 2002, cuando al comienzo de la presidencia de Jacques Chirac Fillon se convirtió en su ministro de Asuntos Sociales, su esposa fue contratada de nuevo como asistente parlamentaria, pero esta vez por el diputado al que su marido cedió la circunscripción, Marc Joulaud.



Fue un contrato indefinido a tiempo completo con un salario que en esa ocasión era de 6.900 euros brutos al mes, y que en 2006 pasaron a 7.900 euros.



"Le Canard Enchaîné" recordó que en esa época Penelope Fillon se presentaba como una ama de casa y que no hay constancia de que trabajara en la cámara baja.



Su misión de asistente parlamentaria con Marc Joulaud terminó cuando François Fillon fue nombrado primer ministro en mayo de 2007 por el recién elegido presidente Nicolas Sarkozy.



Desde el comienzo de la actual presidencia, la de François Hollande en 2012, François Fillon tuvo que dejar el Gobierno, conquistó de nuevo su circunscripción como diputado en junio y de nuevo contrató a su mujer, con un sueldo de 4.600 euros al mes.



Eso se añadía a su remuneración como consejera literaria en 2012 y 2013 en el mensual "La Revue des deux mondes" propiedad del empresario Marc Ladreit de Lacharrière, amigo de su marido.



Esto le reportó 100.000 euros brutos, según "Le Canard Enchaîné" sin que el director de la publicación llegara a conocer a Penelope Fillon.

Fuente: Télam