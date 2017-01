Volvió Ed Sheeran y la rompió con un nuevo videoclip

El británico Ed Sheeran, conocido por su tema 'Thinking out loud', lo venía adelantando en sus redes sociales. Llegó la hora del videoclip de 'Castle on the hill', uno de las dos canciones del disco que se vendrá el próximo 3 de marzo.

Ya se pueden escuchar 2 temas de Divide, tercer álbum del autor de 25 años. Uno es el del video y el otro 'Shape of you', y lo casual es que ambos formaron parte de Top 10 de Billboard en Estados Unidos, estuvieron en lo más alto en Spotify y sus videos musicales ya llevan entre los dos casi 120 millones de reproducciones.

¿No sabés quién es Ed Sheeran? Escuchá este tema y lo sacás al toque.