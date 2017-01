Un idiota suelto en San Jorge

Enrique Marucci es el intendente de nuestra vecina San Jorge.

Su apellido quedó en boca de todos los santafesinos luego de pedir "garrotes" para los delincuentes y afirmar que "las leyes de la democracia no solucionan" la problemática de la inseguridad. Sus polémicas frases fueron vertidas en una entrevista con un canal local, aunque rápidamente se viralizaron en las redes sociales. El mandatario redobló la apuesta esta mañana al señalar que vivimos en un país "muy permisivo".

"Si fuera presidente de la Nación, cierro las cámaras (legislativas) y vuelvo a lo riguroso: garrotazo", disparó el jefe comunal, que ganó las elecciones en 2015 por el partido Unión Vecinal. El repudio a sus declaraciones no tardó en llegar. El Partido Socialista, la principal fuerza que integra la coalición que gobierna a Santa Fe desde 2007, catalogó a sus afirmaciones de "antidemocráticas" y lanzó una advertencia “por la instalación de un discurso peligroso y simplista que busca establecer la represión como solución a la exclusión social”.

Marcucci, no obstante, reafirmó sus conceptos en una entrevista con Radio 2 de Rosario. Pidió endurecer las leyes, poner más límites, y terminar con poderes ejecutivos "permisivos". Pero aclaró que anhela un gobierno con autoridad, no autoritario. "No quiero que vuelvan los militares pero sí un régimen riguroso, con límites”, aclaró para atajar el aluvión de críticas.

“Con leyes permisivas, uno se cansa de este sistema democrático en el que nadie va preso”, subrayó. Contó que la inseguridad "se instaló" en San Jorge (23 mil habitantes) y criticó al gobierno provincial por dejarlo "solo" con la problemática. A (el ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro no lo conozco y eso que San Jorge es la ciudad mas grande la región", cuestionó.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se comunicó con la radio rosarina para dar su opinión sobre las declaraciones del intendente. "No sería bueno cansarse de la democracia. Ahora, nosotros somos estrictos, nunca usaría la palabra garrote porque tenemos que actuar con la ley y la Constitución, una abajo de cada brazo. Sí tenemos que ser estrictos y por eso hemos votado tantas leyes que van en esa dirección", aseguró. Y concluyó: "Sabemos que la gente está cansada. Pero estamos trabajando en conjunto con Santa Fe para mejorar la seguridad. Que estamos mejor que hace dos meses, está mejor. No vamos a arreglar todo en dos días".

Fuente: Clarín