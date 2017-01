Nancy Dupláa contó cómo bajó 6 kilos: "Hice la dieta de Máxima Zorreguieta"

Nancy Dupláa (47) reveló a la revista Caras cómo hizo para adelgazar y, según lo que vontó, el cambio físico que mostró también trajo como consecuencia un cambio en sus hábitos.

La dieta a la que se sometió se llama Método Pronakal: "Durante 15 días no podés comer nada de lo rico. Nada de harinas, nada de azúcar, frutas, lácteos y algunas verduras", contó la mujer de Pablo Echarri y luego se comparó con Máxima Zorreguieta (45). Es que la reina de Holanda también transformó su cuerpo con ese régimen.

"Bajé 6 kilos con la dieta que hizo Máxima Zorreguieta. Ella sé que bajó 10 pero por mi estatura, 1,62m, eso sería muchísimo. Gracias a este método bajé mi ansiedad y ahora me alimento de otra manera: como lo que me gusta pero más mesuradamente", reveló Nancy.

¿Y los permitidos? Pescado con verduras, ensaladas, pollo con una papa y dulces dos veces por semana. Además de la alimentación, Dupláa complementa la dieta con ejercicios: “Mientras estaba a dieta hacía Crossfit… Y a medida que pasaban los días iba notando el cambio físico. Eso fue un estímulo enorme para seguir. Me empezó a entrar ropa que hacía tiempo no me podía poner…”, explicó.

¡Qué flaquita!