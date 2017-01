Carlotto arremetió contra Macri por el cambio del feriado del 24 de marzo

La titular de la organización de derechos humanos aclaró que "extrañan" al gobierno de Cristina Kirchner ya que con ella, "siempre dialogaban y nos consultaban"; y diferenció al gobierno macrista, que "toman una decisión como esta sin avisar, sin consultar, cuando el año pasado nos habían negado que fueran a hacer lo que finalmente hicieron".

Luego remarcó que "esta democracia vino porque se derramó mucha sangre, no fue gratis. No fue la sangre de ellos, fue la sangre de nuestros desaparecidos, de nuestros soldados. Duele mucho, indigna, pero no baja el ánimo de seguir reclamando".



Y agregó en declaraciones radiales: "No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas".



Asimismo, mostró su malestar por el cambio producido sobre el feriado del 2 de abril que recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas.

Y frente a esta situación, Carlotto sostuvo que hoy tendrán una reunión las organizaciones de derechos humanos para "definir qué actitud tomamos" y afirmó: "La lucha va a ser implacable".

Fuente: Infobae