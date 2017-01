Kate Hudson y Brad Pitt... ¿Se mudaron juntos?

El rumor viene sonando fuerte desde hace semanas... Brad Pitt habría encontrado el amor nuevamente en los brazos de Kate Hudson y esta relación ya habría avanzado más de lo imaginado... ¡Según la tapa de Star Magazine el ex de Angelina Jolie se habría mudado con la actriz de Cómo perder a un hombre en 10 días!

Quien habría revelado el romance fue Kris Herzog, el ex guardaespaldas de Brad, que hace un par de meses aseguró: "Kate es la mujer misteriosa de Brad. Se han vuelto extremadamente cercanos en las últimas semanas, tras varios encuentros secretos".

Por supuesto, ninguno de los involucrados confirmó ni negó la información. Pero, ante la escandalosa tapa del tabloide, el hermano de la actriz tuvo varias cosas que decir al respecto de su "nuevo cuñado", Brad Pitt... ¡No tiene desperdicio!

"Si, fue un infierno. Es muy desordenado. Toma vino de cartón y deja la puerta abierta cuando va al baño! ¡Y esto es cuando está en MI casa! Ya me dice 'hermano' y me generó un problema con mi hermano real Wyatt, que ahora no me habla. Insiste en que mis hijos lo llamen 'Tio B', y perdió a la más chiquita en Santa Monica por dos días. ¡Mi mamá no deja de flirtear con él! ¡Ahora se pasea todo el día en vestiditos por la casa! ¡Está bien que sea Brad Pitt! Pero la cosa no va bien... Así que Brad Pitt, es hora de que te vayas. Necesito recuperar mi vida. Me voy a fumar un bowl más y afuera. Te agradecemos mucho", escribió.

Esta fue la irónica manera con la que el hermano de Kate desmintió que entre Brad y la bella actriz esté pasando algo. ¡Y así se quejó de que su casa haya salido en la tapa de la revista!