Lali Espósito disparó: "Después de la separación con Mariano me..."

Lali Espósito se convierte en el centro de atención en cada ocasión que se presenta y sus fanáticas siguen paso a paso su vida.

En esta ocasión, la sensual morocha habló en "Lanata sin filtro" en Radio Mitre sobre como continúa su año profesional:

"El proceso de trabajo ya empieza a verse en otros países. Agradezco y disfruto el resultado, pero sé que no tengo que confundirme y hay que seguir trabajando. Soy un alma vieja. Lo supe desde siempre, por cómo me tomo las cosas en mi vida. No voy a hacer televisión porque los tiempos no me lo permiten para viajar con la música".

Además arremetió que no se acostumbra a la "invasión de los medios" en su vida:

"Hay momentos en que me dan ganas de putear a todo el mundo. Las mentiras me hacen un click. Mi problema es cuando se cruza el umbral de la falta de respeto. Ese fue el puntapié. Quizás uno es muy ser humano. En algún momento me hará robot y no me va a doler tanto que se metan".

La frutilla del postre fue como sobrepasó su último noviazgo con Mariano y a su manera, Lali respondió y hasta contó una anécdota:

"Tomé una decisión re ortiva pero la voy a mantener. Me guardo lo que siento por él. Iba al cine y escuchaba a la gente cuando opinaba sobre mi. Me gusta ir al cine de incógnito. Después de la separación con Mariano me subí a un taxi, el tipo me mira y me dice 'a mi contame la posta'".