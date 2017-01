El insólito truco de belleza que causó rechazo en Instagram

A través de las redes sociales, muchos trucos de belleza van dando vueltas y los usuarios los quieren probar. El problema es que muchos de estos inusuales métodos no tienen respaldo médico ni científico, lo que podría traer serias consecuencias para la salud.

Una bloguera que se hizo famosa por sus trucos pocos convencionales a la hora de maquillarse es Maria Yeager. La joven comparte en su cuenta de Instagram diferentes técnicas y sus seguidoras la toman como ejemplo.

Pero uno de sus videos causó polémica. Yeager se filmó dándole a la crema de afeitar masculina un uso insólito. La joven aseguró que esta crema era efectiva para usar como desmaquillante y el video explotó de reproducciones.

A María no le importó la contraindicación del producto de no usarlo cerca de los ojos y se lo pasó por toda la cara. Algunas de sus seguidoras probaron este truco, pero los resultados no fueron positivos. "No prueben esto, los ojos me arden y encima el maquillaje no salió", comentó un usuario.

Ante la repercusión, varias personas alertaron del peligro que podría generar usar la crema de afeitar como desmaquillante. “Es terrible”, “Muy peligroso”, comenzaron a comentar en Instagram.