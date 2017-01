Stolbizer criticó a Macri: "Más que Cambiemos, Sigamos"

Este lunes (23/01), la diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, realizó una dura crítica contra el Gobierno nacional por el "abuso de los DNU", horas después de que en el Boletín Oficial se publicaran los decretos firmados por Mauricio Macri que modifican el régimen de ART y eliminan los feriados puente. Además, cuestionó la "protección" del Presidente a Gustavo Arribas, denunciado por presuntamente cobrar sobornos.

Cabe recordar que ayer, en una entrevista con Clarín, la diputada contó que está "preparando un informe sobre la cantidad de funcionarios kirchneristas que tienen en el Gobierno, es algo brutal... Pido una información en algún lugar y los que me contestan son los de La Cámpora".

Además, consultada sobre cuál sería el interés del Gobierno en no avanzar en causas que involucrarían a Cristina Fernández, opinó que "me parece que el Gobierno se beneficia indirectamente, si querés. Tal vez no hacen las cosas intencionalmente, pero ellos son los beneficiarios de que Cristina pueda existir como una alternativa electoral, porque es reeditar una suerte de polarización. El año pasado fue muy evidente, cuando Cristina venía a los tribunales y salía con esa sarta de disparates, ¿quién ganaba? El Gobierno, porque ella espanta. Y, por la pregunta tuya, yo lo vinculo además, y por eso menciono a Odebrecht, porque eso ocurre en la misma semana en que el Presidente decide proteger a su amigo Arribas. En lugar de decir, bueno, lo corro, espero otra explicación. La explicación que da Arribas es una vergüenza, que el hombre diga que es para cobrar un departamento".

Y prosiguió: "en la otra información estaban los números de cuentas y todo. Y si querés ir al depósito de los u$s 70 mil que él reconoce, ¿por qué razón vende un departamento en San Pablo y termina cobrando por una transferencia de Hong Kong de la cuenta de la que pagan los sobornos?"

Fuente: Urgente24