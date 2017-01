LA PROBLEMÁTICA DE LA JUSTICIA EN LA ESCUELA

El enfoque de Robert W. Connell es un buen ejemplo para considerar la influencia filosófica en un texto de pedagogía y de análisis del sistema educativo, dedica su libro “Escuelas y justicia social”, al problema de la justicia en la escuela, tomando como eje principal la “Teoría de la justicia” del filósofo John Rawls. La terminología que forma parte de su teoría incorpora conceptos que en otras orientaciones pertenecientes a corrientes filosóficas distintas, tiene un significado muy diferente, como por ejemplo el uso de la categoría “hegemónico” y “contra-hegemónico”.





El eje que vertebra la tesis de Connell es rawlsiano pero se distancia de algunos enfoques, el cimiento neocontractualista de la propuesta de Connell tiene como objetivo principal elaborar una teoría de la “justicia escolar” con respaldo teórico filosófico, pero no podemos definirlo como un texto de filosofía de la educación, sino más bien una teoría de la educación orientada a la problemática del curriculum y su incidencia en las desigualdades sociales.





John Rawls se propone elaborar una concepción de la justicia que supere las deficiencias del utilitarismo, fiel a Kant defiende una ética deontológica que entiende a la justicia como algo que no puede derivarse de las apreciaciones empíricas del bienestar o de la utilidad. Con base en la doctrina del contrato social, particularmente en las versiones de Locke, Rousseau y Kant, Rawls va a ensayar lo que denomina la idea principal de la “Teoría de la Justicia”. Se limita a expresar que los principios de la justicia serían aquellos que, las personas libres y racionales, promoverían en una posición inicial de igualdad. Esta igualdad de origen entre los hombres corresponde a la teoría tradicional del Contrato Social. Lo anterior permite al autor hablar de la justicia como imparcialidad, lo que constituye básicamente su tesis. Rawls por lo que se refiere al contrato social y al antecedente del estado de naturaleza, o lo que él denomina la "posición originaria", no lo considera como algo históricamente real, sino como una hipótesis que conduce a una concepción de justicia.





Plantea una concepción pública de la justicia, esto es, aceptable por todos y guía de las instituciones básicas de la sociedad democrática, en sus sucesivas etapas: constitucional, legislativa y judicial. Para llegar a ella supone una situación originaria que a modo del hipotético estado de naturaleza de las teorías clásicas del contrato social, permita deducir los criterios fundamentales de una teoría de la justicia. El resultado acordado por las partes que integran tal situación imaginaria lo constituyen los tres principios fundamentales: libertades básicas iguales, igualdad de oportunidades y el principio de diferencia.





"Podría decirse que la posición original es el statu quo inicial apropiado y que, en consecuencia, los acuerdos fundamentales logrados en ella son justos. Esto explica lo apropiado del nombre justicia como imparcialidad: transmite la idea de que los principios de la justicia se acuerdan en una situación inicial que es justa". En la posición originaria se produce una igualdad de justicia por acuerdo de los hombres. Sin embargo, esto será desmentido por la realidad histórica. El punto de partida del autor es la situación hipotética, de que en algún momento los hombres, como seres racionales, acuerdan asociarse para realizar diversos fines, satisfacer múltiples necesidades y alcanzar la justicia. Tal situación, que él llama "posición original", se caracteriza por una mayor igualdad.





Son dos los principios que rigen en la posición original: "El primero exige igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, mientras que el segundo mantiene que las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo las desigualdades de riqueza y autoridad, sólo son justas si producen beneficios compensadores para todos y, en particular, para los miembros menos aventajados de la sociedad”. Rawls entiende que en la "posición original" de máxima igualdad son inevitables desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, estima que el bienestar de la mayoría depende de un esquema de cooperación de todos, tanto los mayormente dotados como los menos dotados. Ambos principios operan también bajo condiciones razonables. "Los dos principios mencionados parecen ser una base equitativa sobre la cual los mejor dotados o más afortunados en su posición social, sin que se pueda decir de ninguno que lo merecía, pueden esperar cooperación voluntaria de los otros en el caso en que algún esquema practicable sea condición necesaria para el bienestar de todos".





Frente a la igualdad de la libertad se producen las desigualdades sociales y económicas entre los hombres. La justicia no puede anular ni los dones naturales ni las contingencias o desigualdades sociales que van a incidir en la estructura política, económica y en general en todas las dimensiones de la vida. Para Rawls, la justicia como imparcialidad, se apoya en la teoría contractualista y en la teoría de la elección racional.





Esta "posición original" que él no trata de probar, es el medio para elaborar una teoría ideal de la justicia que denomina "justicia como imparcialidad", es decir, que a través de esa hipótesis y mediante los principios que serán objeto de análisis posterior, se puede deliberar y juzgar de ciertos actos para saber si son justos o no.





Para entender la Justicia es necesario referirse a sus contenidos éticos; Rawls analiza los supuestos morales que subyacen en la teoría sobre la justicia, en especial las doctrinas del utilitarismo clásico y del intuicionismo. En el caso del utilitarismo sus antecedentes se encuentran en la ilustración inglesa y en lo que se llama moral naturalista cuyo principio se enuncia así: "La máxima felicidad para el máximo número de hombres". El intuicionismo se refiere a actitudes filosóficas o científicas que apelan a la intuición, es decir, a una evidencia para la inteligencia o los sentidos, a un principio que no se demuestra, que permite comprender rápidamente un conjunto de fenómenos.





Con respecto al utilitarismo, Rawls escribe: "La idea principal es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es, por tanto, justa". El mayor equilibrio entre las instituciones de la sociedad, garantiza el orden y la justicia gracias al principio de utilidad, entendido como el máximo de felicidad para el mayor número de personas. El valor de lo justo y el valor de lo bueno sostienen íntima vinculación y mediante ambos se califica la actitud jurídica y moral de una persona digna.





Rawls rechaza las teorías teleológicas con respecto al bien puesto que lo exaltan en detrimento de lo justo; “lo justo” quedaría subordinado al mayor logro de bienes entendidos como perfecciones. Las nociones de naturaleza y perfección al autor le parecen insuficientes para explicar la justicia, no obstante, el utilitarismo con su principio de elección racional, facilita al individuo el alcanzar sus deseos permitiendo a otros lograr los suyos. Para él esta concepción utilitaria desconoce las desigualdades entre personas, y de manera imaginaria pretende el equilibrio, la cooperación y la justicia entre los individuos: "Este concepto de la cooperación social es consecuencia de extender a la sociedad el principio de elección por un individuo y, entonces, hacer funcionar esta extensión fundiendo a todas las personas en una por medio de hechos imaginativos del espectador imparcial. El utilitarismo no considera seriamente la distinción entre personas".





Aunque Rawls volverá a referirse al utilitarismo al final de la primera parte de la “Teoría de la justicia”, los argumentos para rechazar esa doctrina son contundentes. En primer término por considerar que la elección racional de los individuos para lograr sus deseos puede ser la misma en todos: ¿cómo y de qué manera se frenan los deseos de muchos que no admitirán que sus pretensiones son excesivas e incluso irracionales? Ellos buscarían un placer dañando a otros, lo que es inadmisible; la enunciación del principio del utilitarismo es construir por la imaginación una persona abstracta sin considerar las individualidades.





En segundo lugar es sólida la argumentación de Rawls al señalar que el utilitarismo no distingue a las personas, no percibe las diferencias y desiguales condiciones de vida, por lo que resulta difícil la aplicación del principio utilitario para lograr la justicia. Por último ¿quién o cómo califica la racionalidad de los deseos?, el utilitarismo no da respuesta satisfactoria.





Con relación a la teoría moral intuicionista, Rawls la entiende así: "Consideraré al intuicionismo de un modo más general del habitual, esto es como la doctrina que mantiene que existe una familia irreductible de primeros principios que tienen que ser sopesados unos con otros preguntándonos qué equilibrio es el más justo según nuestro juicio".





Lo bueno en moral o lo justo en derecho son resultado de una evidencia intelectual o emotiva sin que puedan demostrarse esos principios en la satisfacción; las teorías intuicionistas en moral y por ende con relación a la justicia conllevan pluralidad de principios que pueden estar en conflicto y proponer soluciones contradictorias en casos particulares. No otorgan reglas de prioridad para aplicar esos principios, se valoran o aprecian intuitivamente, es decir, por el grado de vivencia de su verdad para quien tenga que formular un juicio más correcto. En todo esto deberá tomarse en cuenta la estructura básica: la Constitución y los sistemas económico y social para lograr ese equilibrio, algo muy difícil para el intuicionista.





Se insiste en la necesidad de reflexionar y aplicar principios diversos de la forma más correcta para resolver con justicia situaciones concretas; sin apelar a criterios constructivistas, es decir, sin pretender que un sistema ético sea construido a base de simples conceptos y se convierta en una limitación para el que juzga, o algo que se reconoce como moral, o se intente igualmente aplicarlo sin discernimiento o juicio a una situación concreta, lo que finalmente es una limitación del intuicionismo.





Lo anterior no significa que Rawls se adscriba a la moral del intuicionismo para formular su teoría, puesto que al lado del elemento moral para lograr la justicia es importante la asignación de valores; la regla es una convención constructiva que genera en una promesa obligaciones, en cambio el principio de fidelidad es más un principio moral o consecuencia del principio de imparcialidad, mediante promesas los miembros de una sociedad tratan de establecer y equilibrar esquemas de cooperación y de transacción. A través de las promesas se pretende que las intenciones sean públicamente conocidas, obligando a que esa promesa sea respetada y la obligación cumplida; esto sucede en una sociedad bien ordenada, con régimen de derecho y una formación ética. Por eso Rawls escribe: "Así, junto con la mayoría de las teorías éticas, la justicia como imparcialidad sostiene que los deberes y las obligaciones naturales sólo se producen en virtud de los principios éticos".





El autor reconoce el nexo que se establece entre la justicia como fin del derecho y los principios morales como su complemento, en última instancia su fundamento radica en no confundir ambas esferas de la conducta humana, el derecho y la moral, pero sin separarlas como es la tendencia contemporánea. En todo esto juega un papel importante la razón de las personas que viven en sociedad; por eso las promesas para la colaboración entre los individuos son tan importantes en una sociedad sana y dinámica, suponen la buena fe, es decir, la fidelidad, y esta es una norma ética.





Rawls considera que en una sociedad con régimen de derecho, el procedimiento de justicia, intenta equilibrar las pretensiones de las mayorías y las minorías a través de la aplicación de los dos principios de justicia, unido a sanas políticas legislativas, sin que se intente la absoluta justicia como imparcialidad. En síntesis, para Rawls, la relación entre mayorías y minorías para alcanzar la justicia, va a depender de la observancia en general de los dos principios y del voto razonado de los legisladores. "Cada legislador racional ha de votar su opinión acerca de cuáles leyes y programas se adaptan mejor a los principios de justicia".





De todas maneras los principios de la justicia y las reglas de grupos mayoritarios y minoritarios se vinculan a temas de gran importancia como la desobediencia civil y la objeción o rechazo de conciencia. Las personas pueden tener perturbada la conciencia cuando pretenden imponer conductas contrarias a los principios éticos o de justicia; lo que se debe respetar es a la persona y no tanto sus opiniones, máxime cuando éstas son contrarias a los principios y leyes más generales o universales que vulneran la situación original.





La imparcialidad y la prudencia son elementos del entendimiento y de la sensibilidad, que permiten hacer bien las cosas en una sociedad bien ordenada; cuando las sociedades viven en la incertidumbre o han perdido la fe en sus valores establecidos, Rawls afirma que esos grupos buscan las virtudes de la integridad: "Veracidad y probidad, claridad y responsabilidad o, como algunos dicen, autenticidad". Las sociedades desordenadas viven en el miedo y la incertidumbre al perder la confianza en sus valores, en consecuencia buscan las virtudes de la integración como la veracidad, la probidad, la lealtad y la honradez en una atmósfera de responsabilidad o autenticidad; las virtudes de la integridad figuran entre las excelencias de las personas libres.





En cuanto al concepto de la unión social - entendido como una serie de agrupamientos sociales para distintos fines - se manifiesta en el bien de la comunidad. Rawls distingue entre la sociedad privada o pequeñas comunidades de individuos y la sociedad pública que reúne o integra a todos, en la primera predominan los intereses particulares y en la segunda se busca encontrar los bienes en común, en especial consensos y acuerdos. La naturaleza social de los seres humanos se muestra en esas dos modalidades de vida, las cuales expresan formas diferentes, pero también comunes que de alguna manera son complementarias. Es indispensable reconocer las múltiples diferencias entre las personas que van desde la condición sexuada hasta sus muy íntimas aficiones.





Hay una pluralidad de vida y actividades, y al mismo tiempo una búsqueda por encontrar elementos comunes. Todo esto conforma la vida social y cultural de la humanidad. "Lo esencial es que haya un fin último compartido y unas formas acentuadas de favorecerlo que permitan el público reconocimiento de las conquistas de todos. Cuando este fin se logra, todos encuentran satisfacción exactamente en lo mismo, y este hecho, unido a la complementariedad del bien de los individuos, afirma el vínculo de la comunidad".





En una sociedad sana y democrática tiene que haber lugar para la vida personal, íntima, con sus fines propios y al mismo tiempo elementos en común que compartan todos los miembros de la sociedad. De no darse esta vinculación todos corren el riesgo de perder sus libertades y bienes materiales. Solamente se construye una comunidad integrando los contenidos personales con los sociales.





Los principios de la justicia, en consecuencia, se relacionan con la sociabilidad humana. Una sociedad bien ordenada es una forma de unión que Rawls también designa como unión de uniones sociales. Cada ciudadano desea que todos - incluso él mismo - actúen de conformidad a los principios de una situación inicial de igualdad. Así, se vinculan los elementos de la vida privada y de la pública, los proyectos racionales de vida personal con los públicos. Por eso, la justicia es una forma preeminente para el desarrollo humano.





La división del trabajo tiene que ser tomada en cuenta para alcanzar la justicia. Rawls considera que nadie necesita depender servilmente de otro ni está destinado para elegir entre ocupaciones monótonas que embotan el pensamiento y la sensibilidad. "La división del trabajo es superada, no por cada uno que logra hacerse completo en sí mismo, sino por el trabajo voluntario y significativo, dentro de una justa unión social de uniones sociales, en la que todos pueden participar libremente según sus inclinaciones".





Para lograr la justicia distributiva es indispensable una adecuada división del trabajo, en este punto, el autor reconoce la importancia del trabajo, sin pretender sacralizarlo, otorgándole un estatuto más flexible para que sea un vehículo de liberación personal, con un carácter más significativo a los intereses de quien lo desempeña y no tanto como un puro afán mercantil de competencia social.





La persona anhela ante todo conocer el bien y fortalecer su sentido de la justicia. Sin embargo, Rawls no admite que los bienes se puedan imponer exclusivamente por tener un contenido, sino como resultado de un acuerdo en la posición original, cuyo punto de orientación es la racionalidad y el afán de justicia. Tanto los principios éticos como los principios jurídicos se eligen en el contrato social, por cuanto la humanidad tiene una naturaleza moral.





En síntesis, la teoría de la justicia para Rawls pretende unir la vida privada con la vida pública, el bien de la ética con el bien de la justicia, vinculándolas sin confundirlas para reconocer el valor de la persona libre en la sociedad tratando de formular acuerdos en sus múltiples diferencias. "La perspectiva de la eternidad no es una perspectiva desde un cierto lugar más allá del mundo, ni el punto de vista de un ser trascendente, más bien, es una forma de pensamiento y de sentimiento que las personas racionales pueden adoptar en el mundo".