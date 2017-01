Nuevas gestiones ante Provincia para solicitar colaboración por los daños de los temporales

"Cada uno planteó la problemática de su distrito", remarcó el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, a cargo de la intendencia, quien participó de una reunión con el gobernador Miguel Lifschitz junto a jefes comunales y legisladores de nuestra provincia, para evaluar las consecuencias de los temporales que azotaron a la región desde principio de año.



Posteriormente contó que se le dejó "una carpeta al gobernador con toda la información para que nos ayuden en esta contingencia. Es algo que no estaba presupuestado por ello creemos debemos recibir un apoyo de la Provincia", agregó.



Además recordó que en el 2016, con una lluvia mucho menor que la sufrimos a principio de este año, varios barrios del oeste de la ciudad se inundaron y en esta oportunidad esto no sucedió al margen de los efectos del viento.



"Eso tiene que ver con la fuerte inversión del estado local, cerca de 100 millones de pesos en obras de desagües y canalizaciones que posibilitaron evitar los efectos del agua. Quedamos esperando la respuesta de la Provincia, creemos que tiene que ser una respuesta global pero en el caso de Rafaela tratar de paliar el gasto de 46 millones de pesos".



Por su parte, el jefe de Gabinete, Eduardo López, explicó que "es necesario tomar una decisión firme, poner la problemática como prioridad en la agenda de la Provincia para dar respuestas no solamente a Rafaela sino también a la región para que se puedan resolver parte de los problemas".



"Esto fue aceptado por el gobernador que dijo que la Provincia estaba en deuda por falta de infraestructura para el saneamiento hídrico, esta es una de las grandes conclusiones", añadió el funcionario.



Asimismo sostuvo que el mandatario provincial "comprometió ayuda, conformando un fondo de 200 millones de pesos entre Nación y Provincia para asistir a comunas y municipios y otro de 400 para asistir a los productores. El municipio ya ha invertido más de 7 millones de pesos".



A todo esto detalló que se presentaron proyectos para avanzar en las lagunas de retardo de barrio Amancay, Canal Sur, entubado de calle Tucumán, entubado de Cerdán, obras de escurrimiento de agua en el sector sur, y la primera etapa de la mejora del bajo de Compagnucci. "Todo suma 400 millones en obras de desagües para la ciudad", finalizó.



En tanto, el senador Alcides Calvo describió que "nuevamente se reconoció que faltan hacer muchas obras y lo que planteó el gobernador de la Provincia acerca de las reuniones mantenidas a nivel nacional en primer lugar con el Ministro Frigerio que confirmaron la llegada de fondos de la Nación como así también que la Provincia aporte una cifra bastante importante".



"A su vez tambien se planteó la prorroga de la Emergencia Agropecuaria o Desastre para los productores que no van a tener que realizar trámites porque se estaría renovando automáticamente", contó el legislador. "Los que no tienen certificados de emergencia tendrán que tramitarlo".



Además manifestó que en la reunión "se comprometió una asistencia financiera para la producción tambera. Se está hablando de una cifra muy importante que le permitiría poder asistir a los productores en función de la última liquidación láctea que han tenido y de la última vacunación de la aftosa como uno de los modos de conocer la cantidad de animales de cada productor".



"No se determinó la forma de asistencia pero se habla de una cifra cercana a los 400 millones de pesos como así también el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas a través del Banco Nación y Nuevo Banco de Santa Fe para aquellos productores que puedan tomar este tipo de créditos".



"Se hizo un raconto de las principales obras que comenzarían la semana próxima como la limpieza del canal Vila Cululú, la continuidad de la obra del canal Roca, comenzar a trabajar aguas abajo como el Canal Vila Cululú en la jurisdicción de Humberto Primo", describió.



Asimismo se hizo un pedido de trabajo conjunto entre el gobierno provincial, intendentes, presidentes de comunas para recuperar rápidamente al Departamento Castellanos.



Por la Municipalidad de Rafaela también estuvieron presentes los secretarios de Obras Publicas, Luis Ambort; y de Hacienda, Finanza y Modernización, Marcela Basano.