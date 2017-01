ANTES MUERTA QUE SENCILLA: el look glam de Calu para practicar kayak

La it girl lució un equipo mega fashionista y a prueba de agua.

Ya la conocemos y nos encanta: Calu Rivero (29) vive la moda sin reglas. De hecho, ninguna crítica recibida acerca de su vestuario la hizo cambiar ni "bajar un cambio" cuando de elegir looks se trata.

Por supuesto, esto aplica también a sus equipos para hacer deporte. Instalada en Punta del Este, Uruguay, la it girl rockea sus looks aunque no esté en presencia de los paparazzi.

Y esto es lo que eligió ponerse para practicar un poco de kayak en Laguna Escondida junto a su perrita Liona: se trata de un traje de baño blanco con volados, escote y un detalle muy sexy, el sideboob para la foto.