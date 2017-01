Tini Stoessel: ¿inspirada en Lali Espósito para su último video?

Públicamente, ellas evitan todo el tiempo la confrontación. Prefieren hablar de estilos diferentes y no alientan ningún tipo de rivalidad. Sin embargo, ese silencio diplomático se convierte en una guerra musical inevitable: los fanáticos de Lali Espósito (25) y Tini Stoessel (19) las viven comparando y los enfoques profesionales ya no son tan diferentes como hace un par de años.

La prueba más contundente de que este superlclásico teen crece en intensidad surge de los últimos trabajos de ambas y termina de explotar al observar el flamante videoclip de la ex Violetta: "Ya no hay nadie que nos pare", la versión en español de "Got me started" que forma parte de Tini -su álbum solista debut lanzado en abril del año pasado- y que comparte con el colombiano Sebastián Yatra.

Ni bien se conoció el clip empezaron las especulaciones sobre algunas similitudes de estilo que se pueden notar más allá de las distancias musicales que siguen existiendo.

La primera tiene que ver con el hairstyle que eligió Tini para algunas tomas, unos rulos inesperados que Lali ya lució en el video de "Soy" y que suele llevar sobre el escenario en sus últimas presentaciones.

Así aparece Martina...

...y en el backstage de la grabación:

Y así luce Lali los rulos en las últimas semanas...

... y en su clip, publicado en julio de 2016:

Otro de los parecidos entre "Ya no hay nadie que nos pare" y "Soy" tiene que ver con las escenas de baile. Aquí una imagen del trabajo de Lali...

...y aquí una captura del video de Tini estrenado hace horas:

Aunque la iluminación no es idéntica, el clima y el estilismo de espíritu hip hop ayudan a quienes ven una coincidencia que aumenta si comparamos el comienzo del clip de Tini con otro trabajo audiovisual de Lali, el video de "Boomerang".

Así comienza el clip de la canción de Lali...

... y así, también con fondo blanco y con el nombre de la canción sobreimpreso, se inicia "Ya no hay nadie que nos pare":

Y los denominadores comunes siguen...