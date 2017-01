Las 7 cosas que no tenés que hacer si querés bajar de peso

Una era en que los estrictos regímenes alimenticios que fueron ley a la hora de querer bajar de eso peso, están perdiendo muchísima popularidad frente a otras alternativas.

Hay varias razones que explican esto, pero principalmente es que muchas dietas son demasiado difíciles de seguir o de sostener durante mucho tiempo, lo que desemboca en el temido "efecto rebote".

Si sos ansioso/a o te gustan las soluciones mágicas, tenemos una dura verdad para compartir con vos: "Las investigaciones en personas que han perdido peso y no lo han vuelto a subir, demuestran que bajar de peso requiere adoptar cambios permanentes en lo que uno come, cómo lo come, y otros cambios en el comportamiento, como tomar decisiones sobre dónde adquirimos la comida (si la hacemos en casa o vamos a restaurantes) y cuánto priorizamos comer seguido para mantener el impulso bajo control," explica la médica Hillary Wright.



Por eso, nuestros colegas de Mens Fitness consultaron a Wright sobre esos hábitos que nos alejan de tener esa figura a la que aspiramos.



1. AYUNAR CON DEMASIADA FRECUENCIA



Si bien ayunar de vez en cuando puede ser beneficioso en términos de bajar de peso, no lo es tanto hacerlo durante largos períodos del día o en repetidas ocasiones en una misma semana.

Según explica Wright, "este tipo de ayuno llevará a la pérdida de masa muscular y probablemente desencadene un atracón después."



2. LAS SOLUCIONES DETOX



Estan de moda los métodos detox, que prometen limpiar tu cuerpo y hacerte bajar de peso en períodos ridículamente cortos.

"La forma más efectiva de desintoxicarte es aprovechar los mecanismos naturales que tiene tu cuerpo para desintoxicarse, que se activa comiendo muchas verduras y frutas," afirma Wright.

No solo es la forma más segura de eliminar toxinas, sino que también evita el sufrimiento de saltear comidas o de comer raciones mínimas.

"Apuntá a comer entre 5 y 10 porciones de frutas y verduras por día," agrega Wright. Esto te mantendrá satisfecho/a durante mayor tiempo y hará que sea más fácil reducir tu consumo de calorías.



3. LAS PASTILLAS PARA ADELGAZAR



Es la salida para aquellas personas cómodas, que quieren el beneficio sin el sacrificio. Pero si algo aprendimos en esta vida, que todo lo que vale, cuesta.

"Además de no contar con evidencia científica que demuestre que hacen perder peso a largo plazo, los suplementos a menudo contienen estimulantes que son potencialmente dañinos especialmente para personas con historial de problemas cardíacos," explica Wright.



4. DEJAR DE COMER CATEGORÍAS COMPLETAS DE ALIMENTOS



Dejar de comer ciertos alimentos, a menos que tengas una alergia, casi siempre es una pésima idea.

Los carbohidratos suelen ser el enemigo número 1, pero no hay razón para dejar de consumirlos por completo. "Los carbohidratos son el combustible de nuestro cuerpo, así que restringirlos exageradamente te hará sentir agotado e irritable," afirma Wright.

Además, son fundamentales para la salud de tu cerebro, que consume el 25% de la energía corporal y hasta el 60% de la glucosa en sangre. Así que conviene consumir la cantidad necesaria de carbohidratos. "El tipo y la calidad también importan, así que limitarte a frutas, verduras, granos, legumbres y lácteos bajos en calorías es bueno para tu salud."

5. LAS DIETAS LÍQUIDAS



Nadie niega que los batidos son útiles para calmar el apetito, sobre todo cuando no podés tomarte el tiempo de tener una comida como Dios manda.

Las comidas líquidas pueden ser nuntriticvas, pero no son algo que deba reemplazar el desayuno, almuerzo o cena, de forma regular.

Wright explica que "confiar en ellos para controlar el consumo de calorías es una forma insostenible de hacerlo, y rara vez conllevan una pérdida de peso."

En otras palabras, si consumís batidos porque querés achicar tu insumo de calorías o porque no te te gusta cocinar, no estás adoptando un hábito que sea saludable en el mediano o largo plazo.

También vas a estar bajo en tu consumo de fibras y hay otros nutrientes que tienen las frutas y verduras que no están en los batidos.



6. CONFIAR EXCLUSIVAMENTE EN EL EJERCICIO



Vas a ver que muchas personas (especialmente los hombres) va al gimnasio religiosamente, ¿pero dieta? No, gracias.

Pero para tener un cambio en tu físico y estar saludable, ambos son necesarios: el ejercicio y la alimentación.

El alimento es el combustible de nuestro cuerpo, y el ejercicio consume ese combustible. Si querés bajar de peso, el truco es combinar ambos para conseguir un déficit calórico moderado y sostenible en el tiempo.



7. TIRARSE ABAJO



Mirarse al espejo y frustrarse es lo más fácil que hay. A todo el mundo le pasa. Repetimos, a todo el mundo. Incluso le pasaba a Arnold Schwarzenegger.

Pero estar en forma es un compromiso de por vida y es un proceso que lleva tiempo. Tenés que tener objetivos en el corto plazo y enfocar tu energía en lo positivo.