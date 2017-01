El mundo tiene nuevo Presidente

Muchísimas personas que lo votaron y otros tantos, como yo, que no pudieron hacerlo, viven una especie de momento auroral, algo así como el nacimiento de una nueva era. El mundo se muere de corrección política, esa doctrina que paulatinamente, casi sin que nos diéramos cuenta, fue construyendo el marxismo que cayó y no cayó con el muro de Berlín. La nueva edad media en la que quedamos atrapados es mucho peor que la vieja. La Santa Inquisición condenó a Giordano Bruno y a Galileo Galilei por sostener que la tierra gira alrededor del sol. La nueva inquisición puede condenar a una persona que insiste en afirmar que un hombre disfrazado de mujer sigue siendo un hombre. El hecho evidente de que verificar la autenticidad de la teoría heliocéntrica es mucho más difícil que comprobar el sexo de una persona, revela que la feminquisición es mucho más torpe que la medieval.

Tenemos motivos para alentar la ilusión de que con Trump ha llegado el principio del fin para los torquemadas contemporáneos.

Es un hombre que ha luchado solo, contra todos. Y ha vencido. Su gesta recuerda a la de Bobby Fischer cuando le arrebató a Boris Spassky la corona mundial de ajedrez. Fischer, un genio solitario, derrotó al imperio soviético. Trump enfrentó a todos los monstruos. A la internacional periodística, al feminazismo, a la ideología de género, al ecologismo, al aborigenismo, a todas las nuevas máscaras de los viejos enemigos de la libertad. Enfrentó a los organismos supranacionales en los que se enquistó la nueva izquierda: La ONU, Greenpeace, Amnesty International, el Tribunal de La Haya. Y los puso de rodillas. Donald Trump, aunque sea un millonario, es David. Y aunque su victoria se haya producido por la acumulación de muchas voluntades, no es la expresión de una multitud. Lo siento como el representante de muchos Trumps, de muchos individuos que no quieren ser multitud. Individuos como aquel al que Aynd Rand definió como “la menor minoría sobre la tierra”, y por ende la más respetable.

Es significativo el hecho de que los medios definan a Trump como un “declarado enemigo de las mujeres, de los homosexuales y de los periodistas”. Definición que, en realidad, define a los definidores. Los define como sectarios o como idiotas. Sólo sectarios o idiotas pueden incurrir en confusiones tan torpes. Trump no es enemigo de las mujeres sino del feminismo, ideología totalitaria que promueve odio y represión, y se propone arrasar con todas las libertades, incluso la de expresión, y hasta modificar a su antojo el idioma; no es enemigo de los homosexuales sino de la ideología de género, que pretende que el Estado se convierta en difusor de los beneficios de la homosexualidad, incluso entre los niños; no es enemigo de los periodistas, sino de los medios hegemónicos que cumplen, en la nueva edad media, la función de adoctrinadores.

Los primerísimos gestos de este hombre en su flamante gobierno avalan la esperanza. Ha suprimido de la página web de la Casa Blanca las secciones dedicadas al lobby gay y al ecologismo. No habrá más dinero del Estado norteamericano para financiar el adoctrinamiento homosexual y el fanatismo sectario de esa religión laica que es el ambientalismo.

La Argentina es un país ínfimo, insignificante. Todo nos llega de afuera y un poco tarde. Las nuevas ideologías dominantes, y su gran paraguas protector, que es la corrección política (código que establece lo que puede y no puede decirse), nos ha llegado del Norte y de Europa. De tal manera, no es ilógico pensar que la demolición de los tiranos que ha comenzado en EEUU, también se hará sentir en nuestro país.

Hay unas cuantas cosas que no me gustan de Trump y son importantes. No me gusta su populismo (su pueblismo), no me gusta su nacionalismo (su patriotismo), no me gusta su simpatía por un derecho penal duro, inflexible, casi linchador. Por supuesto que seguiré siendo antipopulista, antinacionalista y garantista (defensor a ultranza de las garantías individuales, incluso de los acusados de delitos gravísimos). Pero pesan más los motivos que ya señalé, que están en el otro platillo de la balanza. De modo que, en mi caso, establezco una suerte de “alianza estratégica” con Trump. Lo declaro hoy mi líder, a pesar de las diferencias, porque creo que tenemos un enemigo común a vencer. Y ese enemigo es una dictadura poderosísima. La dictadura que ha cercenado mis libertades y mis derechos individuales.

Finalmente, si la progresía está histérica, eso, por sí solo, es un placer, pero además es el síntoma de que algo bueno debe estar pasando en el mundo. Ojalá mi esperanza liberal no se vea defraudada.

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007132726386