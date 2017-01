May planteará a Trump un acuerdo comercial y la importancia de la OTAN

"Tendremos la oportunidad de conversar sobre nuestra posible futura relación comercial, pero también sobre algunos de los retos que afrontamos todos en el mundo" afirmó May en una entrevista brindada hoy por con la cadena pública BBC, en relación al encuentro con su par de Estados Unidos que se concretará el próximo vienes en Washington.



"Tanto él como la gente que le rodea se han referido ya a la importancia de llegar a un acuerdo de comercio con el Reino Unido, y eso es algo de lo que esperan hablar con nosotros", detalló la jefa del Gobierno británico, informó la agencia de noticias Efe.



"Hay otros asuntos en los que debemos trabajar juntos. Como la importancia de la OTAN, por ejemplo, y la lucha contra el terrorismo. Hay terrenos donde afrontamos las mismas amenazas y los mismos retos. Hemos trabajado juntos en ellos en el pasado y seguiremos haciéndolo en el futuro", agregó.



May aseguró que el mandatario estadounidense reconoce el "valor" de la Alianza Atlántica, a pesar de que la semana pasada reiteró que en su opinión es una organización "obsoleta".



"Los dos hemos hablado ya sobre las contribuciones que deben hacer los países (a la OTAN). El Reino Unido está gastando el 2 % de su Producto Interior Bruto en defensa, y creo que eso es lo importante" subrayó la primera ministra.



Un día después de su asunción, Trump comenzó a informar sobre cuales serán los primeros pasos de su gobierno y anunció que su primera reunión bilateral serán con la primer ministro británica.



El escenario del encuentro entre ambos mandatarios está signado por el anuncio de May de que buscará que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), pero también por las declaraciones en las que el flamante presidente estadounidense aseguró que otros países europeos seguirán el camino de salida del bloque regional marcado por los británicos.



May restó importancia a la consigna de poner a "Estados Unidos primero" que lanzó Trump en su discurso de investidura a la hora de fortalecer los lazos comerciales entre Washington y Londres.



"Es lo que hace cualquier líder y cualquier Gobierno. Nosotros, aquí en el Reino Unido, tratamos de anteponer los intereses del país y de los británicos al abordar cualquier asunto", argumentó.



Durante la entrevista, la jefa de Estado se comprometió a condenar cualquier comentario que Trump pudiera hacer en contra de las mujeres.



"Cuando me siente con él, creo que el hecho de que lo haga en calidad de primera ministra será la declaración más contundente que se puede hacer sobre el papel de la mujer" evaluó May que sin embargo recordó que ya expresó en otras oportunidades que "algunas de las declaraciones que ha realizado Trump contra las mujeres son inaceptables. También es verdad que ha pedido perdón por algunas de estas palabras".



"Y cuando diga algo o haga algo que me parezca inaceptable, no tendré miedo de decírselo", apuntó.

Fuente: Télam