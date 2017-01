El Gobierno subejecutó el fondo anti-inundaciones un 40 por ciento

En 2016, el Gobierno apenas ejecutó el 60% del Fondo de Infraestructura Hídrica, un presupuesto que, por ley, está íntegramente destinado a hacer obras que ayuden a evitar las inundaciones. La explicación oficial es que se decidió cambiar la dinámica de ese fondo, que se utilizaba para obras menores, y fortalecerlo para poder afrontar obras de mayor envergadura.

Durante el kirchnerismo, los recursos del Fondo Hídrico se utilizaban casi en su totalidad, pero según explican desde el Ministerio del Interior se privilegiaban obras menores con poco impacto en solucionar el problema de las inundaciones, que hoy aquejan a zonas de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, por caso.

Según consta en las planillas del Ucofin (Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura), el Fondo cerró 2016 con un saldo favorable de 1.500 millones de pesos. Se nutre de un impuesto que se cobra a los combustibles, desde principios de 2002. Este año, además, lo fortalecieron con 1.250 millones de pesos que le quitaron a otro ente (el Enohsa).

El encargado de administrar ese fondo es el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua. Hasta esta semana, trabajaba bajo la órbita del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, quien renunció luego de ser fuertemente criticado por su falta de trabajo en equipo y la lentitud que le imprimió a la obra pública en el primer año de gestión.

“Se pagaron menos cosas, pero se saneó y se fortaleció el Fondo Hídrico”, explican desde la subsecretaría, a la vez que destacaron que ya tienen “grandes proyectos” en marcha por 7.500 millones de pesos (ver cuadro).

Por otra parte, la subsecretaría tiene su propio presupuesto, en el que también se incluyen otro tipo de obras como cloacas o plantas potabilizadoras. Según el sitio de ejecución presupuestaria, apenas ejecutó el 53% de sus recursos en 2016. Sin embargo, desde la cartera explicaron que para el cierre del año el Gobierno le quitó 1.100 millones de pesos y que todavía no figura actualizado. Sus planillas, actualizadas al 3 de enero, muestran una ejecución del 86% (1.380 millones sobre 1.600 de crédito). Sea por problemas de subejecuciòn o por el recorte presupuestario del Gobierno, el saldo, al menos para el primer año, no resulta alentador.

Obras y problemas. Uno de los problemas para solucionar el drama de las inundaciones es que los cursos de agua pertenecen a las provincias, por lo que Nación no puede intervenir sin el aval de los gobiernos locales. Y en muchos casos, como en Santa Fe, lo problemas se generan río arriba, en ese caso en Córdoba.

Por eso, el Gobierno decidió armar Comités de cuencas con representantes de las provincias involucradas en cada caso. Ya se formaron cuatro. El objetivo es que ningún gobierno pueda hacer obras que afecten el cauce natural del río sin la aprobación de esos comités. Uno de ellos, precisamente, es el de la cuenca del Carcarañá, que es la que está generando problemas en Santa Fe. En 2016 se definieron siete obras en Córdoba, por unos $ 200 millones, en el marco del Comité Carcarañá.

Otro problema es que las encargadas de armar los proyectos son las provincias y desde Nación se quejan de que no están los informes técnicos hechos o, en muchos casos, están muy mal hechos. Mientras, las provincias se quejan de que no les giran fondos. En Santa Fe, por ejemplo, reclaman porque Nación sólo está financiado una obra, en la ciudad de Santa Fe. En la subsecretaría respondieron que no recibieron ningún proyecto. Recién este jueves, el gobernador Miguel Lifschitz se reunió con el ministro Rogelio Frigerio y le presentó seis proyectos por unos 2 mil millones de pesos. Un día antes, el socialista había decidido echar a su secretario de Recursos Hídricos, Roberto Porta, por no estar conforme con su desempeño. Voceros de la área prometieron brindar detalles de la ejecución del presupuesto, pero luego no hubo respuesta.

En Buenos Aires la situación no es muy alentadora tampoco. Fuentes de Nación reconocen que la gobernadora María Eugenia Vidal prometió hacer obras que difícilmente pueda cumplir por su cuenta. El caso del Río Salado, por ejemplo, tuvo que pedir ayuda al Gobierno nacional para poner en marcha el proyecto. Allí, algunos también ponen la mira en el subsecretario de Recursos Hídricos, Rodrigo Silvosa. Es politólogo, por lo que sus conocimientos sobre ingeniería no serían los indicados para el cargo. Para colmo, el último dato oficial disponible sobre la ejecución del presupuesto para control de inundaciones provincial se remonta a junio y es alarmante: apenas se utilizaron el 12 por ciento de los fondos disponibles. Desde el área prometieron actualizar los datos, pero al cierre de esta nota no se había concretado. La explicación es similar: dicen que hubo que emprolijar la herencia.

Por otra parte, desde la cartera de Recursos Hídricos de Nación detallaron que arrancaron 2016 con 63 obras, que en su mayoría estaban paralizadas por falta de pago de la gestión anterior. Y que cerraron el año con 11 de esas finalizadas, 18 que fueron canceladas y 34 en ejecución, de las cuales 4 son nuevas.

Fuente: Borderperiodosmo