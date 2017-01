Fein: "La Junta Médica dijo categóricamente que Nisman murió 24 horas antes de la autopsia"

"Luego presentó un escrito diciendo que el cuerpo presentaba inconsistencias, pero no dijo cuáles. Hasta el día de hoy no lo entiendo", agregó. La ex fiscal añadió que nunca entendió el planteo que le hicieron cuando le recriminaron por supuestas inconsistencias en la autopsia. El argumento fue que presentaba inconsistencias pero nunca dijo cuáles. Si las hubiera dicho, pero no lo entendí y no lo entiendo hoy. Es un tema personal y un criterio personal de los médicos de parte", dijo.