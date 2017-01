¿Trump plagió el discurso de Bane, el villano de Batman?

El magnate Donald Trump ya contaba con el poder económico y a partir de este viernes sumó el poder político que tanto anhelaba. Para muchos estadounidenses representa un golpe al “establishment monopólico” de Washington D.C. mientras que para otros es un retroceso en materia de derechos adquiridos durante la administración de Barack Obama.



En este marco de lo que se avizora como una inesperada “grieta” en territorio norteamericano, el discurso de Trump hizo recordar a muchos a un personaje ya no del mundo político, sino del mundo fantástico. Bane, el villano de Batman, en la película “Batman: el caballero de la noche asciende”, dirigida, producida y co-escrita por Christopher Nolan.



Ambos discursos en plan de “empoderar al pueblo”, fueron viralizados y comparados con humor por cientos de ciudadanos de los Estados Unidos a quienes el discurso de Trump les remitió automáticamente a uno de los personajes más malignos de la cantera de D.C. Comics.

Un ejemplo contundente fue la frase en la que el flamante presidente de Estados Unidos dijo: “But we are transferring power from Washington D.C. and giving it back to you... the people” (Estamos transfiriendo poder desde Washington D.C. y devolviéndoselo a uds, el pueblo).



Por su parte, delante de la prisión que iba a tomar en Ciudad Gótica como un primer paso para conquistarlo todo, proclamó: “We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you... the people” (Tomamos Ciudad Gótica de los corruptos. ¡Los ricos! Opresores de generaciones que los avasallaron con mitos de oportunidad… y se las estamos devolviendo a uds, el pueblo).

Fuente: Perfil