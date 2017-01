Impulsan la creación de un organismo de control hídrico permanente

Se trata de una iniciativa propuesta por el Legislador Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tras recorrer varias zonas anegadas de la provincia de Santa Fe. Busca la conformación de un ente nacional destinado a monitorear en forma permanente las regiones más afectadas para aplicar políticas públicas en pos de atacar las causas de las inundaciones y no sólo sus consecuencias.



En las últimas horas, más de un millar de personas fueron evacuadas en el sur de Santa Fe y zonas de la provincia de Buenos Aires. Hay varias rutas cortadas y anegamientos de campos y zonas urbanas como resultado de las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales.



En ese marco, el referente del massismo visitó ayer el centro de evacuados de Arroyo Seco y también recorrió la comuna de General Lagos, donde asumió ante las autoridades el compromiso de trabajar desde el Congreso para que se conforme un nuevo organismo nacional que permita coordinar la prevención de estos hechos, mancomunando intereses y obras entre todas las zonas que atraviesan la crisis hídrica.



Al respecto, el Diputado santafecino consideró que “ya no alcanza con organizar eventuales comités de crisis para asistir a los evacuados cada vez que se producen situaciones como esta”, ante lo cual señaló que “dado lo recurrente de este tipo de anegamientos, es necesario abandonar la idea de “emergencia” y trabajar de manera permanente con políticas de Estado de mediano y largo plazo que permitan prevenir los desastres causados por el agua”.



Además, expresó que “es importante entender que el cambio climático ya ha modificado definitivamente el régimen de lluvias y que eso esta afectando sistemáticamente a la producción de más de un millón de hectáreas de la zona productiva más significativa de la República Argentina y a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, además de los tremendos inconvenientes que genera en las zonas urbanas”.



“Eso demuestra que ya no sirve decretar una emergencia hídrica o agropecuaria porque ya no se trata de casos eventuales o aislados” afirmó Grandinetti, y agregó que “se esta atravesando una crisis habitual, ante la cual el país necesita nuevas herramientas institucionales e interjurisdiccionales que le permitan salir adelante”.



En ese marco, reiteró que “es fundamental que haya un nuevo organismo abocado al seguimiento de la situación durante los 365 días del año, evaluando los cambios climáticos en tiempo real para abordar sus consecuencias con eficientes políticas de Estado”.



Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti adelantó que elevará la propuesta a la cámara baja en donde solicitará el apoyo del resto de los bloques para poder debatir y concretar la iniciativa en el corto plazo.

Fuente: Agenciafe